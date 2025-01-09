不願正面反擊…馬斯克干涉德國大選表態挺極右派 歐盟努力避免衝突

（德國之聲中文網）歐盟委員會數字問題發言人托馬斯·雷格尼爾（Thomas Regnier）強調，無論是在歐盟的線上還是線下，馬斯克都可以表達自己的政治觀點。即使與選項黨（AfD）領導人韋德爾舉行對談也不違反歐盟《數字服務法案》(DSA) 。雷格尼爾解釋道：「DSA中沒有任何條款禁止此類直播。」

歐盟的這項法案要求大型網路平台比以前更快地刪除虛假訊息和「非法內容」，例如美化恐怖主義或描述性暴力的內容。成員國的法律具有決定性作用——例如，在德國傳播納粹宣傳是被禁止的。

此外，歐盟對線上的選戰宣傳活動也做出指導規範，德國聯邦政府也參考了這些指導方針。因此，如果能證明「X」系統地偏袒德國選項黨，那麼這就屬於違規做法。不過，雷格尼爾承認，核實這一點需要花費時間。

「我們必須醒悟過來。」法國外交部長巴羅周三（8日）在接受電視採訪時敦促道。他呼籲歐盟委員會「堅定地」執行其規則。

不激化同馬斯克的爭論是一項政策

目前生病仍在休養中的歐盟委員會主席馮德萊恩和歐盟負責數字政策的專員維克庫寧（Henna Virkkunen）都尚未對此事發表評論。馮德萊恩的發言人為委員會主席保持沉默辯護稱：「不去激化這場爭論是一項政治決定。」

自去年11月川普當選以來，歐盟一直在努力避免衝突。這也可能影響到被川普任命為特別顧問的馬斯克。理論上歐盟委員會可以向「X」處以高達數十億歐元的罰金惹惱馬斯克。

去年以來，布魯塞爾一直在抱怨馬斯克的平台「X」存在多項違規行為。 「X」通過使用標注藍鉤或者白鉤欺騙用戶，讓用戶相信這些帳號是真實的和經過驗證的。然而，實際上每個付費客戶都會獲得一個藍鉤或者白鉤「認證」。「X」 上的廣告發布者訊息通常也不透明。

歐洲監管中心 (CERRE) 數字研究項目學術主任德·斯特裡爾 (Alexandre de Streel) 表示：「毫無疑問，人們不願意正面攻擊川普和馬斯克，因為害怕對方有可能做出的反應。」

還有其它公司收益

其他受到歐盟調查的美國公司可能會從這種克制中受益。布魯塞爾多位消息人士稱，委員會已推遲就針對iPhone制造商蘋果的競爭罰款作出決定。

布魯塞爾也正在對Facebook母公司Meta進行訴訟。Facebook首席執行官祖克柏周二宣布，將停止美國在Facebook和Instagram上進行事實核查。該公司表示，不會在歐盟地區迅速採取同樣的做法，但從長遠來看，並不排除這種可能性。

歐洲監管中心數字研究項目學術主任德·斯特裡爾表示，歐盟委員會對來自中國的社交媒體採取了更為嚴厲的行動。布魯塞爾方面正在調查中國字節跳動公司旗下的視頻平台Tiktok對羅馬尼亞總統競選活動的干涉。鑑於可能存在的不平衡，德·斯特裡爾警告說，委員會不應該「完全失去自己的信譽」。

（法新社）

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