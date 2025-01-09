「再冷都要守護總統」尹錫悅支持者不畏超強寒流 日夜駐守官邸相挺

超強寒流襲韓，首爾市今天白天體感溫度達零下19度，但仍有大批反對彈劾總統尹錫悅的支持者從前一天晚上就守在總統官邸附近的路口，誓言要保護尹錫悅不受逮捕。

超強寒流席捲韓國，今天上午氣溫來到零下12度、體感溫度只有零下19度，但仍不減韓國總統尹錫悅支持者的熱情，聚集在鄰近總統官邸路口，不時有人自願上台喊話聲援，路邊也有志願者發放暖暖包、熱湯及泡麵等物資。

部分支持者前一天就來到集會現場，8日晚間隨著下班時間到來，人潮不斷湧向官邸附近漢南小學旁的大路口，最靠近的地鐵漢江鎮站早早就有員警駐守，以柵欄分隔往來人潮，通往集會現場的陸橋也都有警力及志願者維護秩序。

來到集會現場的支持者除了高舉反對「虛假國會」、支持尹錫悅的標語及韓美國旗，大多都做好了萬全的防寒準備，羽絨外套、毛帽、耳罩都是必備，也有打算徹夜蹲守的民眾在外套內加上雨衣、防寒內襯等裝備，大呼「無論再冷都不能不守護尹總統」。

據警方估算，保守團體新自由連帶主辦的集會參與人數約有1000多人，除了上台為現場支持者打氣、聲援尹錫悅的民眾外，主辦單位也不時播放聲援歌曲，帶著現場支持者一起在寒風中活動身軀。

到了今天上午，平日白天的人潮雖不如晚間，約仍有百來人堅守位置，要「保護」尹錫悅不被公調處人員逮捕。

尹錫悅去年12月3日晚間突襲宣布實施緊急戒嚴，在國會快速表決通過結束戒嚴後風波持續至今，高級公職人員犯罪調查處（公調處）以涉內亂罪嫌傳喚調查尹錫悅，在尹錫悅多次拒絕配合出席後聲請逮捕令，本月3日試圖執行逮捕失敗，7日重新獲發逮捕令，但尚未嘗試執行，也未公布逮捕令時限。