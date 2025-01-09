敘利亞當局「打碼」德國女外長？ 專家駁謠言：難判斷背後組織影響力

（德國之聲中文網）1月3日，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）和法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）受歐盟委托，共同出訪大馬士革，和敘利亞新掌權者以及公民社會代表進行了會談。然而在拜訪沙姆解放組織（HTS）領導人沙拉（Ahmed al-Sharaa，曾用名朱拉尼）的時候，發生了一些小插曲，並且在社交平台和媒體上廣為流傳。

其中引發最激烈討論的，就是沙拉在迎接兩位外長時採取了區別對待：和法國外長巴羅握手，而面對作為女性的德國外長貝爾博克，他只是將手放在胸前略微致意，就結束了問候這個流程。按照伊斯蘭教法的規定，穆斯林男子不允許和女性握手——除非她是關係比較近的親屬。然而圍繞這位敘利亞新晉當權者與德國女外長會晤的爭論還不止於此。

敘利亞官方在新聞照片上將貝爾博克「打碼」？

在社交媒體X上，流傳了一些關於「敘利亞新政權在社媒分享圖片時將德國外長貝爾博克模糊化處理」的內容。甚至不少媒體也進行了相關報導，比如德國ntv新聞以「敘利亞政府帳號將貝爾博克在圖片上打碼」為題，分享了相關貼文截圖。之後，有關「敘利亞伊斯蘭主義者對貝爾博克的圖片進行審查」、「敘利亞刪除貝爾博克照片」這樣的結論在社交媒體上越傳越廣。

德國之聲事實核查結果：錯誤

網路上確實流傳了不少貝爾博克和其他在場女性被模糊化處理的圖片，而在這些圖片上法國外長巴羅是清晰可見的。不過是否能得出「敘利亞審查德國外長照片」的結論，還得搞清楚這些被「打碼」照片來自何處。

據德國之聲調查，這些照片是由一個名為Almharar的Telegram帳號發布的，其簡介中自稱是「自由敘利亞的官方新聞網路」。瑞士伯爾尼大學伊斯蘭學退休教授舒爾策（Reinhard Schulze）對德國之聲介紹，就在去年12月伊斯蘭反叛武裝沙姆解放組織推翻阿薩德政權之前，這個帳號的名稱還是「被解放北方的新聞網路」。

根據2022年9月30日存檔的資料來看，那時這個帳號有大約5萬個訂閱者，而現在則已經擁有差不多35.6萬名粉絲。

舒爾策解釋道，這個帳號背後的組織和伊德利布的一些新正統派伊斯蘭教士聯繫緊密，包括知名的薩拉菲派人士。「從2013年開始，沙姆解放組織就已經開始逐步脫離（這些人所代表的）傳統教義了。」這位伊斯蘭研究學者指出，該網路組織過去曾以伊斯坦布爾為據點，現在應該是回到敘利亞境內活動了。

至於這個組織和剛剛奪取敘利亞政權的沙拉之間是什麼關係，舒爾策認為前者對後者採取的是某種「觀望態度」。該組織背後的勢力究竟具有多大影響力，目前很難判斷。「但可以確定的一點是，這個網路組織不可以和沙姆解放組織的官方政策混為一談。」

也就是說，也許Almharar這個帳號自稱在進行有關敘利亞的「官方」報導，但事實上，敘利亞當局也發布了那場會晤的照片，上面的女性全都圖像清晰，肉眼看不出什麼後期操縱的痕跡。敘利亞主流媒體，包括官方的阿拉伯敘利亞通訊社（SANA）發布的照片也基本如此。

在關於Almharar帳號和敘利亞政權之間的關係得到解釋之後，德國ntv新聞網將標題更改為「親沙姆解放組織的帳號將貝爾博克在圖片上打碼」。德國之聲中文網在1月6日發布於社媒平台的一則短影音中提到「打碼」一事，不過也在畫面來源上標注了@Almharar。

德國外長在社媒回應「我拒絕給他甜蜜的微笑」？搞錯了！

除了圖片「打碼」風波之外，圍繞這次貝爾博克訪問敘利亞還有另一段在社交媒體上引起熱議的「花絮」，說的是這位德國女外長在X平台發文回應敘利亞當權者拒絕和她握手時寫道：「他拒絕和我握手，所以我也拒絕報以我甜蜜的微笑。」這一橋段在中文社交媒體也得到了一定的流傳，不少人批評貝爾博克的回應「幼稚」，是「幼兒園的做法」。

然而事實上，這一貼文並非來自德國外長貝爾博克的官方X帳號，而是一個「惡搞」帳號。其用戶名也加上了Parody（戲仿）這個標注，但由於關注人數超過11萬，擁有X平台藍V標識，又採用了和官號相同的頭像照片，所以非常具有迷惑性。這裡經常會發布一些諷刺這位女外長的貼文，引起不少網友的互動討論。

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