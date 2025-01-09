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柬埔寨前議員遭殺槍手落網 泰國盼柬國遣返嫌犯

中央社／ 曼谷9日專電
74歲的柬埔寨前議員林金亞（Lim Kimya，音譯）7日抵達泰國幾小時後，被守候在一旁的槍手連開3槍擊斃。圖為事發現場圍起封鎖線。圖／歐新社
74歲的柬埔寨前議員林金亞（Lim Kimya，音譯）7日抵達泰國幾小時後，被守候在一旁的槍手連開3槍擊斃。圖為事發現場圍起封鎖線。圖／歐新社

柬埔寨前國會議員Lim Kimya日前在曼谷遭到槍殺，槍手已在柬埔寨遭到逮捕，泰國警方希望柬埔寨1個月內將槍手遣返回泰國進行後續調查，同時泰警正在追查2名柬埔寨籍的共犯。

Lim Kimya 7日從柬埔寨暹粒省搭乘巴士抵達曼谷，傍晚在曼谷老城區的僧王寺（Wat Bowaniwet Wihan）附近街頭遭到槍手射殺，儘管醫護人員緊急到場處理，但Lim Kimya還是被宣告當場死亡。

泰國警方很快查到嫌犯是41歲的泰國前海軍陸戰隊員艾卡拉（Ekaluck Paenoi），他在犯案後立刻從陸路穿越泰柬邊境抵達柬埔寨，但8日艾卡拉在柬埔寨馬德望省（Battambang）遭到逮捕。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，曼谷市警局首席調查官提拉德（Theeradet Thumsuthee）今天表示，泰國警方已透過外交管道向柬埔寨表達希望柬埔寨完成艾卡拉非法入境的調查之後，1個月內可以將艾卡拉遣返回泰國。

司法部長塔維（Tawee Sodsong）表示，柬埔寨方已經跟泰方表達遣返艾卡拉的意願，這代表柬埔寨方也想知道艾卡拉犯案的真正動機。

曼谷郵報指出，柬埔寨的迅速回應，應該是想要平息外界質疑這是政治暗殺的聲音。

除了艾卡拉之外，提拉德指出，泰國警方也正在尋找2名柬埔寨籍的嫌犯，特別其中一名叫做皮奇（Kimsrin Pich）的男子，他和Lim Kimya搭乘同一班巴士抵達曼谷，並在槍殺現場向艾卡拉指認LimKimya，皮奇在案發後已從蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）離開泰國。

Lim Kimya隸屬於柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party, CNRP），救國黨曾是國會最大反對黨，但2017年遭到最高法院解散。

救國黨被解散後，許多救國黨的成員因為擔憂被當時的總理洪森（Hun Sen）迫害，紛紛逃往國外，LimKimya有法國護照但他選擇留下來，他當時曾對記者表示自己永遠不會放棄政治，他會留在柬埔寨。

曼谷 柬埔寨 泰國

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