委內瑞拉在野陣營上街 為阻擋總統馬杜洛宣誓做最後一搏

反對委內瑞拉強人總統馬杜洛的陣營今天將再度走上街頭，為阻撓他在高度爭議大選後宣誓展開第3個任期進行最後一搏。

法新社報導，許多人認為2024年7月大選被馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走」，陷入困境的在野領袖矢言不再神隱、不再流亡，將挺身引領大規模抗爭，讓10日的就職儀式無法舉行。

在野陣營已呼籲「數以百萬計」委內瑞拉人上街示威，力挺流亡的總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）。包括美國和數個拉丁美洲國家都已承認他才是正當的勝選人。

委內瑞拉親政府與反政府示威活動將在首都卡拉卡斯（Caracas）互別苗頭，形勢發展牽動這個有3000萬人口的國家前途。

委內瑞拉已故強人總統查維斯（Hugo Chavez）和馬杜洛相繼領導民粹左翼政府，已經統治這個國家1/4個世紀。

委內瑞拉持續性經濟危機已造成700萬人離鄉背井前往海外，儘管如此，這個政權仍無意撒手權柄。

在今天示威前夕，委內瑞拉總統府已在府外圍部署為數眾多的重度武裝安全部隊。執政黨的死忠支持者也已走上街頭直接對在野陣營嗆聲。

親政府的民兵曾在卡拉卡斯揮舞著俄羅斯製突擊步槍遊行，昨天也有約3000名親馬杜洛的摩托車騎士在首都到處轟鳴喇叭呼嘯而過。

與此同時，委內瑞拉在野政黨及非政府組織通報，當局展開新一波逮捕行動，被捕的包括推動新聞自由並在2024年與馬杜洛競選總統的馬奎斯（Enrique Marquez）。

委內瑞拉各地有人擔心，示威行動將引發當局採取新一波血腥鎮壓，政局也將更形動盪。

許多委內瑞拉人昨天進入鄰國哥倫比亞以採購儲備補給品或逃離國家，包括布朗柯（Gladis Blanco）。她說：「不確定性仍在，我們的處境沒變，依舊缺乏信心與希望。」