瑞典將耗資650億元採購戰車 包含44輛豹2式A8

瑞典政府今天表示，瑞典軍方將耗資220億克朗（約新台幣650億元）向德國與法國合資的防務裝備製造商KNDS採購戰車，其中包含44輛豹2式A8戰車。

路透社報導，瑞典政府的聲明指出，這筆訂單包含44輛豹2式A8戰車（Leopard 2 A8），以及現有66輛戰車的升級。

針對這項軍購案，瑞典國防部長強生（Pal Johnson）稍早向瑞典電視台（SVT）說道：「這是絕對必要的投資。」

根據瑞典政府聲明，這些戰車預計2028年開始分批交貨，並且持續至2031年。