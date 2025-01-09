操作過頭？南韓在野黨頻攻擊尹錫悅 民調揭朝野兩大黨支持率差距縮小

南韓朝鮮日報9日報導，儘管尹錫悅總統因宣布戒嚴遭國會彈劾停職候審，但最近民調顯示在野的共同民主黨支持率正在下降，而執政的國民力量黨一度驟減的支持率一直在穩步爬升，兩大黨差距正在縮小。

朝鮮日報指出，民意風向轉變，可能受到共同民主黨對尹錫悅採取激進的政治動作影響，促使保守派支持者集結，中立選民漸漸脫離共同民主黨。

共同民主黨的行動，包括先後彈劾尹錫悅和首位代總統韓悳洙，再加上高級公職人員犯罪調查處（公調處）關於調查尹錫悅的強硬言論，似乎都引發前述趨勢，對於公調處調查合法性的疑問，以及共同民主黨施加不當壓力的指控，也進一步影響輿論。

民調機構Hangil Research和網媒Kukinews於4日至6日進行的調查發現，共同民主黨的支持率為37％、國民力量黨則為36.3％，差距僅0.7個百分點，與2016年朴槿惠彈劾案時相比，目前政黨支持率的差距明顯比較小。當時的蓋洛普民調顯示，共同民主黨支持率在40%區間，國民力量黨的前身、新世界黨支持率則不到15%。

Realmeter和能源經濟新聞的另一分民調顯示，共同民主黨支持率在過去3周呈現下降趨勢，而國民力量黨勢頭增強。根據Realmeter民調，國民力量黨支持率為34.4%，高於12月中的25.7%。共同民主黨支持率在同一期間則從52.4%降至45.2%。

專家認為，共同民主黨支持率下降，是因為彈劾危機期間操作太過火。Ace Research和Newsis在2024年12月29日至30日進行的民調顯示，國民力量黨支持率為35.7%，共同民主黨為40.4%，在誤差範圍內。仁川大學教授李俊漢（譯音）認為，共同民主黨史無前例決定彈劾代理總統，可能助長了對治理能力的顧慮。

朝鮮日報同時指出，共同民主黨領導人的煽動性言論，包括「尹錫悅將面對死刑」和「即使花費一顆子彈也要逮捕他」等言論可能已疏遠溫和派選民。政治諮詢師朴成民（音）指出，「共同民主黨憑藉著不受拘束的權力，對於把政局推到這一階段負有重大責任」，又指「不像2017年朴槿惠彈劾時期，中間派或無黨派選民不再把共同民主黨視為可行替代方案」。

不過，政治分析師尹泰坤（譯音）警告不要過度解讀，「調查中可能會出現保守派受訪者過度抽樣，目前還不清楚國民力量黨支持率上升是否意味來自溫和派或獨立人士支持率提高」。