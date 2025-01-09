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資金不足 國際救濟兒童聯合會主動關閉尼加拉瓜營運

中央社／ 聖約瑟8日綜合外電報導

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）一直在監管打擊非營利組織、維權組織和宗教團體的工作；「國際救濟兒童聯合會」今天表示，將關閉旗下在尼加拉瓜的業務。

法新社報導，總部位於英國的國際救濟兒童聯合會（Save the Children International Union）告訴法新社說，已向尼加拉瓜當局提出「自願關閉」當地營運業務，「主因是資金不足」。這家慈善機構在100多個國家都有運作。

尼加拉瓜當局今天稍早宣布，國際救濟兒童聯合會將關閉，並說這是十幾個主動要求解散的團體之一。

自2018年尼加拉瓜鎮壓反政府抗議活動以來，已有5000多個非政府組織停止當地營運；奧蒂嘉稱這些組織是美國所支持的團體，企圖從事政變活動。

尼加拉瓜 美國 英國

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