質疑公調處堅持逮捕「帶政治目的」 尹錫悅方：戒嚴不是失敗

韓國總統尹錫悅的辯護律師團今天表示，簽發逮捕令的法官判斷可能違法，質疑公調處堅持逮捕尹錫悅可能帶有政治目的；但也表示會接受憲法法院對彈劾案的最終裁決。

代表尹錫悅的律師團今天下午對外媒召開臨時記者會，會中重申對高級公職人員犯罪調查處（公調處）調查權，及法院簽發逮捕令的合法性質疑，並表示對2次逮捕令都已提出權限爭議裁決及效力中止假處分聲請。

律師團代表尹甲根說明，刑法的基本原理與人權密切相關，必須根據法規原文嚴格解釋，不允許類比及擴大解釋，主張這次對尹錫悅發出逮捕令的法官明顯未按照法規解釋，做出錯誤的決定，很有可能違法，律師團也因此提出異議。

尹甲根主張，尹錫悅之所以不配合公調處傳喚，是因為公調處的調查仍存在許多爭議，包括內亂罪究竟是否成立，公調處的調查權是否合法等。他也說明，尹錫悅確有出席憲法法院相關審判程序的意願，但都必須等出席日期確定、相關法條適用爭議解決後才能出席。

至於憲法法院對彈劾案最終的判決結果如何，尹甲根說，憲法法院為獨立審判，一旦作出罷免判決也就只能接受。

律師團對公調處堅持逮捕尹錫悅的作法提出質疑，律師石東炫指出，執行逮捕的時限只有48小時，其中還必須保障被捕人的睡眠時間、移動時間也包括在內，實際上能進行調查的時間並不多，「為了這短短的調查時間，非得要將現職總統逮捕拘禁的作法本身就效率不足」。

石東炫指出，若非要讓現職總統戴上手銬、進行「表演式」的逮捕行動，不但會讓韓國人民及國格掃地，也對調查沒有絲毫幫助；他重申8日對韓媒提出的主張，要求公調處與其執著於逮捕尹錫悅，應直接起訴或向首爾中部地方法院聲請事前拘捕令，屆時律師團將視狀況進行應對。

尹錫悅律師團主張，公調處依相關法規應屬首爾中央地方法院管轄，應依此進行司法程序，且考量尹錫悅並無湮滅證據、潛逃風險，直接進入起訴程序也無妨。

對於媒體關心尹錫悅的所在地及健康狀況，尹甲根表示，「雖然這並非我的職責，但並不需要懷疑總統人是否在官邸」；他也表示，提出尹錫悅可能潛逃說法的國會議員應注意發言。

尹甲根並未正面回覆律師團與尹錫悅會面的時間地點，但表示尹錫悅身體看起來沒什麼問題，與律師團見面時著重於說明他在去年底發布緊急戒嚴的目的。

「（戒嚴）並不是失敗」，尹甲根說，尹錫悅發布緊急戒嚴是希望讓人民知道國會立法獨裁、彈劾提案頻發等國家危機狀況，雖然引發混亂，「但若度過這次混亂狀況，還是可以視為成功」，他也表示，尹錫悅很擔心他發布戒嚴的初衷目的無法實現。