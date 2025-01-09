印度數千信徒為訪寺廟搶領代幣引發踩踏 6死數傷

印度南部一座香火鼎盛的印度教寺廟外頭昨天晚間有數以千計信徒排隊，等著領取免費參拜神明的代幣時發生踩踏事故，造成至少6人死亡，另有數人受傷。

「印度快報」（The Indian Express）報導，有關單位在一所學校設置櫃台，自今天起向信徒發放代幣，讓他們能在當地人視為吉日的1月10日到19日期間，造訪安德拉邦（Andhra Pradesh）俗稱蒂魯帕蒂（Tirupati）的斯里維納卡斯瓦拉瑪雅神廟（Sri Venkateswara Swamy Temple）。

安德拉邦首席部長辦公室表示，民眾最早從昨天起就開始排隊等待領取代幣，準備造訪這座擁有近2000年歷史的寺廟，現場信徒推擠引發踩踏。

路透社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）在社群媒體平台X上表示：「安德拉邦蒂魯帕蒂的踩踏事件令人感到痛心。我的心與痛失最親近與最摯愛親友的人同在。」

在重大宗教節慶期間，由於人群管理不良加上出現安全疏失，印度的朝聖地點經常發生致命意外。

法新社報導，去年7月，北部北方邦（Uttar Pradesh）一場印度教宗教集會湧入超過許可人數3倍人潮，釀成印度10多年來最慘重的踩踏事件，造成121人死亡。

2016年，南部克勒拉邦（Kerala）一座寺廟為慶祝印度教新年，非法施放煙火引發巨大爆炸，造成112人喪命。

數天後，為期6週的印度教慶典大壺節（Kumbh Mela）將揭開序幕，信徒會在此時祈禱跟沐浴，預計將是史上規模最大的宗教集會。根據主辦單位統計，預計將吸引多達4億名朝聖者共襄盛舉。