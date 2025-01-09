涉嫌密謀販運核武原料 日本黑幫老大在美認罪

美國司法部透過聲明表示，1名日本犯罪集團首領因涉嫌從緬甸走私核武原料遭美國檢方起訴，並於今天認罪。

路透社報導，美國司法部表示，60歲的日本籍被告海老澤剛，在紐約聯邦地方法院承認與同夥共謀從緬甸販運核武材料到其他國家，這些材料包含鈾、武器等級的鈽。

美國司法部也說，針對跨國販運毒品與武器罪嫌，海老澤也認罪。

美國當局2024年2月起訴海老澤剛，原因是被告涉嫌密謀從緬甸販運核原料，預期可供伊朗用於製造核武。

在那之前，海老澤剛2022年因為被控跨國販賣毒品與槍枝，遭美國當局起訴。

紐約南區聯邦地區法院代理檢察官愛德華．金（Edward Kim）指出：「正如他今天在聯邦法院上承認的，海老澤剛大膽地從緬甸走私核武原料，包括武器級的鈽。」

愛德華．金也表示：「同時，他試圖把大量海洛因及甲基安非他命（又稱冰毒）運往美國，以交換用於緬甸戰場的重型武器，如地對空飛彈，並將他認為是毒品所得的資金，透過洗錢的方式從紐約轉移至東京。」

在美國、印尼、日本及泰國當局合作下，多國政府成功偵破並制止海老澤剛的陰謀。

共同社報導，紐約聯邦地院預計4月9日量刑。

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