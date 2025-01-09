快訊

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

涉嫌密謀販運核武原料 日本黑幫老大在美認罪

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
圖為犯罪被捕示意圖。圖／Ingimage
圖為犯罪被捕示意圖。圖／Ingimage

美國司法部透過聲明表示，1名日本犯罪集團首領因涉嫌從緬甸走私核武原料遭美國檢方起訴，並於今天認罪。

路透社報導，美國司法部表示，60歲的日本籍被告海老澤剛，在紐約聯邦地方法院承認與同夥共謀從緬甸販運核武材料到其他國家，這些材料包含鈾、武器等級的鈽。

美國司法部也說，針對跨國販運毒品與武器罪嫌，海老澤也認罪。

美國當局2024年2月起訴海老澤剛，原因是被告涉嫌密謀從緬甸販運核原料，預期可供伊朗用於製造核武。

在那之前，海老澤剛2022年因為被控跨國販賣毒品與槍枝，遭美國當局起訴。

紐約南區聯邦地區法院代理檢察官愛德華．金（Edward Kim）指出：「正如他今天在聯邦法院上承認的，海老澤剛大膽地從緬甸走私核武原料，包括武器級的鈽。」

愛德華．金也表示：「同時，他試圖把大量海洛因及甲基安非他命（又稱冰毒）運往美國，以交換用於緬甸戰場的重型武器，如地對空飛彈，並將他認為是毒品所得的資金，透過洗錢的方式從紐約轉移至東京。」

在美國、印尼、日本及泰國當局合作下，多國政府成功偵破並制止海老澤剛的陰謀。

共同社報導，紐約聯邦地院預計4月9日量刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

核武 緬甸 美國

延伸閱讀

NBA／愛德華4分鐘狂掃13分 灰狼從19分落後逆轉勝快艇

灰狼送走唐斯戰績崩盤 追求巴勒特賭一把大的或許是解方

NBA／狀元對決不敵康寧漢！愛德華轟53分創新高 賽後拒採訪

NBA／遭綠軍瘋狂包夾命中率差 愛德華：不想整晚只能傳球

相關新聞

影╱日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

日本千葉縣千葉市中央區的JR千葉車站附近一棟建築物，9日在進行拆除工程時，2樓的天花板突然坍塌，導致3名工人受困，其中1...

波音又出包！濟航同款失事客機 日本飛仁川「尾翼故障」急停飛

韓聯社報導，根據業界消息來源，南韓大韓航空子公司、廉航真航空（Jin Air）一架波音737-800型客機，原定7日從日...

金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國候任總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱...

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

日本關西國際機場9日上午遭一名不明男子闖入跑道，導致機場所有跑道關閉近1小時，男子已被捕，目前所有跑道皆已重啟。

影╱日航客機降落東京羽田機場爆胎 60名乘客均安

NHK報導，當地時間9日上午9時半左右，日本航空（JAL）一架從石川縣小松機場出發的客機，在東京羽田機場跑道滑行時爆胎，...

印度數千信徒為訪寺廟搶領代幣引發踩踏 6死數傷

印度南部一座香火鼎盛的印度教寺廟外頭昨天晚間有數以千計信徒排隊，等著領取免費參拜神明的代幣時發生踩踏事故，造成至少6人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。