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波音又出包！濟航同款失事客機 日本飛仁川「尾翼故障」急停飛

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
廉航真航空一架波音737-800型客機，原定7日從日本飛往南韓，當日上午發現水平尾翼出現故障，被迫緊急停飛。圖／取自@A350xwb1在X的照片
廉航真航空一架波音737-800型客機，原定7日從日本飛往南韓，當日上午發現水平尾翼出現故障，被迫緊急停飛。圖／取自@A350xwb1在X的照片

韓聯社報導，根據業界消息來源，南韓大韓航空子公司、廉航真航空（Jin Air）一架波音737-800型客機，原定7日從日本飛往南韓，當日上午發現水平尾翼出現故障，被迫緊急停飛。

報導指出，這架客機航班編號LJ350，原定7日從日本北九州飛往仁川國際機場，當日上午9時30分進行飛行前檢查發現，水平尾翼故障，判定需要更換組件。

公司緊急取消航班，全部87名乘客下機，改搭乘隨後預定航班，於當日下午2時起飛。

南韓去年末才發生嚴重空難，濟州航空一架同款的波音737-800客機，降落時失事爆炸，造成179人喪生，僅2名機組員生還。

南韓 日本 航班

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