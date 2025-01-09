快訊

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

驚！桃園市區鐵皮倉庫起火燃燒 烈焰如蛇吐信嚇壞民眾

金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
特斯拉執行長馬斯克去年11月出席眾議院共和黨會議，在台下聽川普發表演說。路透
特斯拉執行長馬斯克去年11月出席眾議院共和黨會議，在台下聽川普發表演說。路透

金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國候任總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱爾拉下台，且考慮支持其他政黨，尤其是主張右翼民粹主義的英國改革黨，讓下屆英國首相換人當。

馬斯克過去半年來對英國政治表現出濃厚興趣，且對施凱爾政府多次表達強烈批評。比如最近一次是6日發文重提10多年前發生在英國的兒童性侵醜聞，並點名施凱爾應該為此坐牢。

一名知情人士透露，馬斯克認為「西方文明本身受到威脅」。尋求藉由支持其他政黨將工黨和施凱爾取而代之。

在英國大選中，贏得下議院多數席次的政黨的黨魁，會自動成為首相人選，由國王任命及邀請該人籌組下屆政府。

報導指出，近幾十年來，包含布萊爾、強生等英國前首相，曾在大選中獲得壓倒性多數，但由於支持度下滑，最終在議會期間下台。

而馬斯克去年底似乎還支持英國改革黨黨魁法拉吉，日前突然批評法拉吉應該辭去黨魁。

報導引述知情人士指出，馬斯克一直在考察其他取代法拉吉的候選人，包括該黨議員洛威（Rupert Lowe），並且調查可以取代法拉吉的機制。

報導指出，近來英國改革黨的民調激增，相對於去年7月的14%，目前支持度有22%；與此同時，工黨為28%，保守黨為24%。

英國 馬斯克

延伸閱讀

川普威脅格陵蘭惹議 布林肯暗示不該浪費時間談論

馬斯克挺歐美極右派 多國不忍了 挪威首相怒斥1句話

馬斯克發起投票問「美國是否應解放英國人民？」 父親潑冷水：別聽他的

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽「馬斯克總統」 私下嫌他太黏人

相關新聞

影╱日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

日本千葉縣千葉市中央區的JR千葉車站附近一棟建築物，9日在進行拆除工程時，2樓的天花板突然坍塌，導致3名工人受困，其中1...

波音又出包！濟航同款失事客機 日本飛仁川「尾翼故障」急停飛

韓聯社報導，根據業界消息來源，南韓大韓航空子公司、廉航真航空（Jin Air）一架波音737-800型客機，原定7日從日...

金融時報：馬斯克策畫大選前拉下英國首相 傳屬意極右政黨接班

金融時報報導，多位知情人士透露，世界首富兼美國候任總統川普的心腹馬斯克，私下與盟友討論如何在下屆英國大選前將現任首相施凱...

日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

日本關西國際機場9日上午遭一名不明男子闖入跑道，導致機場所有跑道關閉近1小時，男子已被捕，目前所有跑道皆已重啟。

影╱日航客機降落東京羽田機場爆胎 60名乘客均安

NHK報導，當地時間9日上午9時半左右，日本航空（JAL）一架從石川縣小松機場出發的客機，在東京羽田機場跑道滑行時爆胎，...

印度數千信徒為訪寺廟搶領代幣引發踩踏 6死數傷

印度南部一座香火鼎盛的印度教寺廟外頭昨天晚間有數以千計信徒排隊，等著領取免費參拜神明的代幣時發生踩踏事故，造成至少6人死...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。