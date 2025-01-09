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影╱日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本JR千葉站附近一棟建築物天花板倒塌，造成3名工人受困。取自YT畫面
日本JR千葉站附近一棟建築物天花板倒塌，造成3名工人受困。取自YT畫面

日本千葉縣千葉市中央區的JR千葉車站附近一棟建築物，9日在進行拆除工程時，2樓的天花板突然坍塌，導致3名工人受困，其中1名男子被救出時已失去意識，1名男子受傷送醫，還有1人待救。

NHK報導，事發地點位於千葉市中央區JR千葉站東側約200公尺的建築物密集區，消防部門指出，9日上午10點左右，一棟正在進行拆除作業的建築物2樓天花板突然掉落至1樓，導致3名工人受困。

救援人員已救出其中2人，70多歲男子獲救時情況危及，已經沒有失去意識，另名30多歲男子獲救被送往醫院治療，傷勢不明。此外還有另名50多歲男子則依然受困於瓦礫中，消防人員正全力救援。

JR 天花板 建築 意識 日本

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