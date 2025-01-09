日本關西機場遭不明男子闖入！跑道關閉1小時 影響多個航班

新年初始，圍繞烏克蘭與俄羅斯之間的衝突仍未平息，這次又延燒到能源合作方面——兩國之間的天然氣過境協議，在2025年1月1日到期停止。這份協議的起源，是自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯天然氣有很大部分透過烏克蘭管道輸送至歐洲國家，俄國賺取龐大收益，烏克蘭得到過境費用，歐洲國家也能使用大量穩定的天然氣。

2025-01-09 09:49