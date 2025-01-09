影╱日航客機降落東京羽田機場爆胎 60名乘客均安
NHK報導，當地時間9日上午9時半左右，日本航空（JAL）一架從石川縣小松機場出發的客機，在東京羽田機場跑道滑行時爆胎，所幸機上約60名乘客沒有受傷，在更換輪胎後，飛機將移至停機坪並讓乘客下機。
羽田空港 JAL機タイヤがパンク 滑走路上で停止https://t.co/lJBqGvnKuz#nhk_video pic.twitter.com/Y5s4vA2Aoo— NHKニュース (@nhk_news) January 9, 2025
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