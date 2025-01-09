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影╱日航客機降落東京羽田機場爆胎 60名乘客均安

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本航空客機降落東京羽田機場時爆胎。取自NHK
日本航空客機降落東京羽田機場時爆胎。取自NHK

NHK報導，當地時間9日上午9時半左右，日本航空（JAL）一架從石川縣小松機場出發的客機，在東京羽田機場跑道滑行時爆胎，所幸機上約60名乘客沒有受傷，在更換輪胎後，飛機將移至停機坪並讓乘客下機。

停機坪 日本 羽田機場

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