從俄烏戰爭中學習 美國示警：北韓更有能力對鄰國發動戰爭

美國駐聯合國副大使席亞（Dorothy Camille Shea）8日警告，北韓正從與俄羅斯並肩對抗烏克蘭的戰事中受益，獲取的經驗將使平壤「更有能力對鄰國發動戰爭」。

路透報導，自從莫斯科在2022年2月入侵烏克蘭之後，俄羅斯已和北韓發展更密切的外交與軍事關係。

席亞告訴聯合國安理會，有超過1萬2000名北韓軍隊在俄羅斯，並從上個月起在俄羅斯的庫斯克地區和烏克蘭軍隊作戰。

安理會15個會員國針對北韓聲稱在6日試射新型極音速中程彈道飛彈一事舉行會議。席亞在會中表示，北韓正從俄羅斯的軍事設備、技術和經驗中明顯受益，使他們更有能力對鄰國發動戰爭。而作為回應，北韓可能會渴望利用這些改進來推動全球性的武器銷售和軍事培訓合約。

北韓駐聯合國大使金星（Kim Song）則為6日的飛彈試射辯解，稱這是北韓提升國防能力計畫的一部份，並指控美國是雙標仔。

金星告訴安理會說，「當加薩平民死亡總數超過4萬5000人時，美國將以色列窮凶惡極的大規模殺戮暴行美化為自衛權... 同時，他們對朝鮮民主主義人民共和國合法行使自衛權則提出強烈異議。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則重申莫斯科長期的指控，表示美國、南韓和日本透過軍演來挑釁北韓。並駁斥美國指控，聲稱俄羅斯打算與北韓分享衛星和太空技術，直言「毫無依據」。