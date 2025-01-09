南韓公調處逮尹錫悅沒動靜！韓媒曝二次拘票「留了好幾手」

距離南韓首爾西區法院7日晚間批准延長逮捕令期限至今過去一天，高級公職人員犯罪調查處（公調處）仍按兵不動，相比第一次凌晨便動身前往尹錫悅漢南洞官邸相去甚遠；不過，公調處似乎記取首次失敗經驗而更有所準備，不僅沒有公開逮捕令具體時限，以防執行策略外洩，而且不限白天夜間、工作或休假日皆可行動。

南韓國營電視台MBC記者9日上午前往公調處所在的果川政府大樓，發現目前沒有重大動靜，沒有車輛人員進入，似乎尚未上班。

這相比公調處3日首次嘗試逮捕尹錫悅有所不同，當時人員早早在當日凌晨6時10分便動身前往漢南洞官邸。

也許是記取首次的失敗經驗，公調處這次並沒有公開逮捕令具體延長時限。

此外，MBC指出，此次簽發的拘票包含夜間行動條款，而且這次公調處可以在任何時間，無論白天或晚上、工作日或周末執行逮捕。第一次行動時，公調處表示將維持禮貌，只會在總統工作日和工作時間行動。

另外，據報導，這次拘票已經延長，通常一般期限是7天。