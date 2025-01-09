查德總統府爆槍擊案 釀19死數人受傷
查德政府表示，位於查德首都恩加米那（N'Djamena）的總統府今天發生槍擊事件，造成19人死亡，包括18名攻擊者和1名安全人員，另有多人受傷。
根據法新社記者報導，恩加米那事發地區傳出槍聲，街道上出現戰車。安全部門有消息指出，數名武裝分子企圖闖入總統府。
查德政府隨後表示，這場衝突造成19人死亡，其中18人為發動攻擊的24人小組成員。
政府發言人兼外交部長庫拉馬拉（AbderamanKoulamallah）告訴法新社：「攻擊者中有18人死亡，6人受傷。我方則有1人喪生，3人受傷，其中1人傷勢嚴重。」
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