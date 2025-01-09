中國快時尚Shein避答新疆棉問題 遭英議員批藐視國會

源自中國的快時尚電商巨頭Shein，其法務總監7日應邀至英國國會下議院委員會發表證詞時，迴避答覆商品是否含新疆棉，遭議員批評「藐視委員會」、「蓄意無知」。新疆棉花被控使用強迫勞動，包括遭鎮壓的維吾爾人。

Shein的歐洲、中東暨非洲區域法務總監朱軼楠7日出席英國國會下議院委員會召開的聽證會，但發言時多次迴避答覆問題。英國國會下議院商業暨貿易委員會主席、工黨籍議員伯恩（Liam Byrne）語帶不滿對朱軼楠說，Shein是營收數以億計、計畫在倫敦掛牌上市的大企業，但朱軼楠證詞的空洞程度令委員會驚駭。

不僅是爭議的新疆「血棉花」，朱軼楠甚至避答國會議員關於Shein掛牌上市規劃的提問。伯恩指出，朱軼楠迴避基本提問，這幾乎是藐視委員會，委員會對Shein供應鏈是「零信心」。

另一位委員會成員、自由民主黨籍議員梅納德（Charlie Maynard）同樣語帶火氣說，他在Shein網站隨手一搜，就看見約20件棉製商品，朱軼楠卻向伯恩宣稱，她無法說明Shein是否販售產地為中國的棉製品，這根本荒謬。

梅納德指出，朱軼楠談了天南地北，卻避談新疆，這是蓄意無知（willful ignorance）。梅納德並當場向朱軼楠展示他的筆電和網站搜尋結果。

下議院商貿委員會7日召開關於勞動權益的聽證會，出席接受議員詢問的包括Shein、Temu、麥當勞等企業代表。

按英國制度，由議員組成的國會專責委員會（selectcommittee）有權就委員會專業所屬議題展開調查、蒐集口頭和書面證詞，並撰寫報告、擬具結論，政府需在一定期間內回覆。不過，相關調查不等同司法調查，報告對行政機關原則上也不具強制約束力。

創立於中國、如今總部位於新加坡的Shein近年遭控供應鏈涉及強迫勞動和童工。Shein去年曾承認發現合作生產商使用童工，但否認涉入強迫勞動，對新疆棉問題則至今諱莫如深。

朱軼楠說，Shein沒有自己的工廠，但與許多生產商合作，廠商主要位於中國，並涵蓋土耳其、巴西。

關於在中國生產的商品是否使用來自中國的棉花、以及Shein是否已明確禁止合作廠商使用新疆棉等議題，朱軼楠說，她必須會後以書面方式說明。

她並避答公司是否擔憂新疆有強迫勞動情事。朱軼楠稱，「我不認為我們應當展開地緣政治辯論」。伯恩反擊：「這不是地緣政治辯論，而是事實問題。」

朱軼楠稱，第三方單位已稽核Shein「數千次」。