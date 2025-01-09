LG去年Q4營業利益不如預期 年減53%

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
南韓家電領導品牌樂金（LG）8日公布其2024年第4季（10月至12月）初步財報，營業利益較前年同期下降53%。 路透
南韓家電領導品牌樂金（LG）8日公布其2024年第4季（10月至12月）初步財報，營業利益較前年同期下降53%。 路透

南韓家電領導品牌LG 8日公布，2024年第4季（10至12月）營業利益較前年同期銳減53%，遠不如市場預期，主要原因是全球經濟不穩定等原因推高成本。

韓聯社報導，LG發布的初步財報揭示，上季營業利益從一年前的3,125億韓元驟降至1,461億韓元（約1億美元），去年全年度的營業利益也較2023年下滑6.1%，為3.43兆韓元。

營業利益雖不如預期，但LG去年第4季營收成長0.2%，至22.77兆韓元。全年度銷售額也成長6.7%，達到87.74兆韓元的歷史新高。

LG表示，營業利益下降的原因，主要是運輸成本增加，以及整合庫存所花費的一次性成本，但旗艦的家電部門業績表現強勁，去年全年銷售額可望連續第二年突破30兆韓元。

LG最終財報將在本月稍晚公布。

庫存 業績

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