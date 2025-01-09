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台海危機 美智庫連續8年列第一級風險

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美智庫公布衝突風險評估年度報告，台海危機連續8年列為第一級風險。 新華社
美智庫公布衝突風險評估年度報告，台海危機連續8年列為第一級風險。 新華社

美國智庫「外交關係協會」七日公布衝突風險評估年度報告，連續第八年將台海危機列為第一級風險，但發生的可能性並非最高等，而是中等，惟對美國利益的影響則是最高等。

中央社報導，外交關係協會的預防行動中心就卅個潛在衝突事件，分析今年發生的可能性與對美國利益的影響，調查分送一萬五千名政府官員與外交政策學者專家，有六百八十人回覆。

這份「預防優先次序調查」報告在去年十一月進行，結果顯示，有八個事件被歸類為第一級風險。

第一級風險包括台海危機。報告指出，中國對台灣加強軍事和經濟施壓，導致嚴重的兩岸危機，可能會使美國及該區域的其他國家捲入衝突。

中國在南海的侵略行為，尤其是對菲律賓的挑釁，恐導致中國、美國及美國盟友的對抗升級，與台海危機同樣是可能性中等、對美國利益影響高的第一級風險。

第一級風險中，發生可能性高、對美國利益影響高的衝突有五件：巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯與以色列在加薩的戰爭、以色列與巴勒斯坦在約旦河西岸的衝突、俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭、以色列與伊朗情勢的升級；以及美國總統當選人川普上任後可能在美國與墨西哥邊境部署安全部隊，引起移民人道危機並加劇美墨緊張。

台海 美國 風險

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