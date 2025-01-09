「配合司法」 尹錫悅律師駁逃跑傳聞

南韓總統尹錫悅的律師團八日就高級公職人員犯罪調查處（公調處）試圖執行拘提一事表示，若公調處向法院提起公訴或聲押獲准，尹錫悅將配合司法程序，同時駁斥他外逃傳聞。

韓聯社與南韓中央日報八日報導，尹錫悅律師團舉行記者會時說，「提起公訴吧，或者聲請羈押，如果獲准，我們將配合法院審判」。

律師團告訴記者，雖然他們仍然堅持「不會配合依據無效拘票進行的偵查」，但為了避免長期為國民帶來不便和公務員的犧牲，尹錫悅將回應法院的司法程序。

不過，律師團明確指出，無法接受公調處向無管轄權的首爾西部地方法院聲請羈押，「如果公調處向沒有管轄權的首爾西部地方法院聲押，我們無法接受」，並指公調處的管轄法院是首爾中央地方法院。

記者提問，「如果公調處聲押獲准」是否會配合時，律師團答稱「會配合」，又稱「在寒冷天氣下，國民已非常辛苦，公職人員也承受了巨大心理壓力，希望大家能夠將我們的這一讓步視為善意」。

根據稍早新聞，最大在野黨、共同民主黨議員安圭伯說，他接獲線報，稱「尹錫悅已逃離官邸」，對此，公調處處長吳東運也承認「有可能」。

但尹錫悅律師團否認，稱七日還在總統官邸見過尹錫悅，並批評國會有人散播「惡意謠言」，甚至聲稱接到相關檢舉，「即便是普通人都不會做出這種事情，但議員卻如此散播謠言，令感到遺憾與痛惜」。

韓聯社報導，總統府官員也說，總統目前就住在官邸，但未提供更多細節。

律師團還表示，關於憲法法院的彈劾審判，當有關內亂罪等爭議基本釐清且有合適條件發言時，尹錫悅就會出庭，而且未對出庭次數設限，但警衛和人身安全問題須得到解決。