金正恩親寫劇本與指導演技 北韓新電影出現床戲與女子入浴畫面

北韓領導人金正恩親自撰寫劇本與指導演出的新宣傳電影「72小時」8日在北韓中央電視台播出，題材取自北韓在韓戰爆發第3天一度占領南韓首都首爾的成就，不尋常之處在於，這部電影不只講述武勇事蹟，還有男女親密接觸和女子入浴場景。

日本共同社報導，「72小時」全長約4小時，分成上下2集，據稱2024年已開始在北韓的電影院上映，今年1月2日與3日首度在電視上播出，敘事以北韓史觀為基礎，認為韓戰爆發是美國與南韓軍事挑釁的結果。

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「72小時」還加入不尋常元素，例如描寫熱戀中年輕男女的親密接觸，以及一名女子入浴場景。

報導還指出，金正恩據稱8日迎來41歲生日。身為領導人的金正恩隨著年歲增長，持續嘗試不同方法加強內部統制，包括利用電影等手段。