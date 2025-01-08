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波羅的海電纜受損 涉案油輪多項缺失芬蘭禁止開動

中央社／ 赫爾辛基8日綜合外電報導

芬蘭運輸與通訊管理局（Traficom）今天表示，涉嫌破壞波羅的海海底電纜的油輪「鷹S」（Eagle S）被發現存在嚴重缺失，修復完成前將不得開動。

路透社報導，芬蘭警方去年12月底扣押了運載俄羅斯石油的「鷹S」油輪，表示他們懷疑這艘船隻在海床上拖錨，損壞連接愛沙尼亞和芬蘭的海底電纜線Estlink 2以及4條電信纜線。

雖然警方調查仍在進行中，芬蘭當局也對該船進行港口國檢查，並於今天表示他們發現32項缺失，其中包括消防安全、導航設備和泵間通風方面的問題。

芬蘭運輸與通訊管理局海事事務負責人索尼南（Sanna Sonninen）表示：「缺失改正前，這艘船將被禁止開動。」

法新社報導，在去年12月25日發生這起疑似電纜遭蓄意破壞事件的數週前，該地區也有其他電纜被破壞。

專家和政界人士指出，這些事件可能是俄羅斯與西方國家間混合戰（hybrid war）的一環。

俄羅斯 芬蘭

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