委內瑞拉逮7外國人含2美公民 稱傭兵圖妨礙總統就職

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布逮捕7名外國人，其中包括2名美國公民。他指控這些「傭兵」試圖阻止他宣誓就任、展開第3個6年總統任期。

法新社報導，馬杜洛表示，在計劃於本月10日舉行的就職典禮前，2名美國人、2名哥倫比亞「殺手」，和3名俄烏戰爭中的「傭兵」參與策劃了他未具體說明的「恐怖行動」。

路透社報導，馬杜洛稱被捕的2名美國公民「是非常高階的成員」，但未提供更多關於逮捕的細節或證據。

馬杜洛在國營電視台的節目中表示：「我確信他們會在接下來幾個小時招供。」他隨後宣布在全國大規模部署警力和軍隊。

就在馬杜洛宣布有美國人被逮捕的消息數小時前，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮會見流亡的委內瑞拉反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo GonzalezUrrutia）。

美國和幾個委內瑞拉的民主鄰國認為，龔薩雷茲在去年7月的總統大選中以壓倒性優勢勝出，而官方結果遭到竄改。

反對派呼籲「數以百萬計」委內瑞拉民眾9日上街抗議，阻止馬杜洛繼續掌權及正式宣誓就職。

然而，反對派面臨著艱難的挑戰。在過去1/4個世紀裡，委內瑞拉都是由現年62歲的馬杜洛及其於2013年去世的政治導師查維斯（Hugo Chavez）統治。

這兩人成功抵擋來自國際和國內的壓力，並透過民粹主義的號召力、具爭議的選舉，以及軍警和準軍事團體的力量保住權力。