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台灣男子北海道滑雪一度失聯 日警尋獲送醫

中央社／ 東京8日綜合外電報導
台灣男子昨天在日本北海道富良野市一處滑雪場附近失聯，日本警方今天上午展開搜救順利尋獲。據稱男子獲救時意識清楚，可以與人對話，已被送往醫院。示意圖／AI生成
台灣男子昨天在日本北海道富良野市一處滑雪場附近失聯，日本警方今天上午展開搜救順利尋獲。據稱男子獲救時意識清楚，可以與人對話，已被送往醫院。示意圖／AI生成

台灣男子昨天在日本北海道富良野市一處滑雪場附近失聯，日本警方今天上午展開搜救順利尋獲。據稱男子獲救時意識清楚，可以與人對話，已被送往醫院。

日本北海道放送（HBC）報導，獲救的是來自台灣的47歲男子。這名男子昨天上午跟台灣友人在富良野市北峰一處滑雪場外進行山岳滑雪，之後就行蹤不明。

日本警方接獲男子同行友人報案後，從今天上午在滑雪場周邊展開搜救，順利在上午10時30分前發現男子並送往醫院。已知男子意識清楚且可與人對話。警方正在聽取男子說明與友人走散的當時狀況。

北海道 台灣人 失聯 日本

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