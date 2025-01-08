摩爾多瓦遭斷氣 歐盟官員批俄羅斯把天然氣當武器

歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指責俄羅斯，拿「天然氣當武器」，在摩爾多瓦發動「混合戰爭」。

1月1日起，摩爾多瓦親俄分離獨立區聶斯特河沿岸（Transnistria）的俄羅斯天然氣供應中斷。

法新社報導，卡拉斯今晚在社群平台X上表示：「俄羅斯繼續使用天然氣作為武器，摩爾多瓦再次成為其混合戰爭的目標。」

她表示，她在與摩爾多瓦總理雷奇安（DorinRecean）的通話中，重申歐盟「堅定不移地聲援摩爾多瓦」。

卡拉斯說：「由於歐盟支持，摩爾多瓦保持了韌性，並與歐洲能源網絡保持了良好的聯繫。」

俄羅斯與烏克蘭這兩個交戰國間的過境輸氣協議到期，且烏方拒絕與俄方進行進一步商業往來後，借道烏克蘭輸往中歐與東歐的俄羅斯天然氣供應於元旦中斷。

斷氣使聶斯特河沿岸（Transnistria ）陷入危機，大多數工業陷入停頓。

隨著氣溫降至冰點，人們被迫燒木材或依賴插電式電暖器。