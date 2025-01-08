快訊

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

北港鎮農會8職員挪用1億公款 女會計去年7月過世

回家了！三重鄰損案建築檢查無虞 撤離戶終於笑了：能安心過好年

摩爾多瓦遭斷氣 歐盟官員批俄羅斯把天然氣當武器

中央社／ 布魯塞爾7日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指責俄羅斯，拿「天然氣當武器」，在摩爾多瓦發動「混合戰爭」。

1月1日起，摩爾多瓦親俄分離獨立區聶斯特河沿岸（Transnistria）的俄羅斯天然氣供應中斷。

法新社報導，卡拉斯今晚在社群平台X上表示：「俄羅斯繼續使用天然氣作為武器，摩爾多瓦再次成為其混合戰爭的目標。」

她表示，她在與摩爾多瓦總理雷奇安（DorinRecean）的通話中，重申歐盟「堅定不移地聲援摩爾多瓦」。

卡拉斯說：「由於歐盟支持，摩爾多瓦保持了韌性，並與歐洲能源網絡保持了良好的聯繫。」

俄羅斯與烏克蘭這兩個交戰國間的過境輸氣協議到期，且烏方拒絕與俄方進行進一步商業往來後，借道烏克蘭輸往中歐與東歐的俄羅斯天然氣供應於元旦中斷。

斷氣使聶斯特河沿岸（Transnistria ）陷入危機，大多數工業陷入停頓。

隨著氣溫降至冰點，人們被迫燒木材或依賴插電式電暖器。

俄羅斯 天然氣 歐盟 烏克蘭

延伸閱讀

「像把錢丟出窗外」 川普承諾取消沿海石油、天然氣禁採令

四接遭疑排放硫氧化物 台電：天然氣本身幾乎不含硫

烏俄戰爭3年：烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

紐奧良恐攻／18歲女高中生、前大學足球隊員…魂斷波旁街

相關新聞

尹錫悅脫逃？律師團否認批惡意謠言 釋善意「將配合司法程序」

南韓總統尹錫悅的律師團8日就高級公職人員犯罪調查處（公調處）試圖執行逮捕令一事表示，若公調處向法院提起公訴或提請逮捕，尹...

川普喊經濟力量併加拿大 下任總理熱門人選：永遠不會成為51州

美國候任總統川普幾周來一直宣稱加拿大可成為美國第51州，7日更表示他不考慮使用武力，而是打算用「經濟力量」兼併加國。加拿...

派兵助打擊伊斯蘭 馬克宏埋怨「忘記說謝謝」惹惱非洲盟邦

法國總統馬克宏埋怨，法國長達10年派兵協助非洲打擊伊斯蘭叛亂勢力，非洲國家卻「忘記說謝謝」；此言今天遭到法國在西非剩餘盟...

杜魯多請辭掀加拿大總理之爭 6大接班人選引熱議

適逢加拿大政局分裂且加美貿易戰迫在眉睫之際，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）昨天宣布將請辭，新任自由黨黨...

達賴將為西藏強震災民祈福 印度是否協助救災待確認

西藏7日發生強震，造成至少126人喪生、188人受傷。西藏精神領袖達賴喇嘛預計將於9日主持儀式為災民祈福；印度政府則仍在...

涉違法轉售蘋果電腦 日警逮7名中國籍犯嫌

日本警方懷疑中國籍51歲趙麗等7人，涉嫌以「教育優惠」在日本境內購買逾億日圓蘋果電腦及平板等商品後違法轉售，預估獲利逾千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。