摩爾多瓦遭斷氣 歐盟官員批俄羅斯把天然氣當武器
歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指責俄羅斯，拿「天然氣當武器」，在摩爾多瓦發動「混合戰爭」。
1月1日起，摩爾多瓦親俄分離獨立區聶斯特河沿岸（Transnistria）的俄羅斯天然氣供應中斷。
法新社報導，卡拉斯今晚在社群平台X上表示：「俄羅斯繼續使用天然氣作為武器，摩爾多瓦再次成為其混合戰爭的目標。」
她表示，她在與摩爾多瓦總理雷奇安（DorinRecean）的通話中，重申歐盟「堅定不移地聲援摩爾多瓦」。
卡拉斯說：「由於歐盟支持，摩爾多瓦保持了韌性，並與歐洲能源網絡保持了良好的聯繫。」
俄羅斯與烏克蘭這兩個交戰國間的過境輸氣協議到期，且烏方拒絕與俄方進行進一步商業往來後，借道烏克蘭輸往中歐與東歐的俄羅斯天然氣供應於元旦中斷。
斷氣使聶斯特河沿岸（Transnistria ）陷入危機，大多數工業陷入停頓。
隨著氣溫降至冰點，人們被迫燒木材或依賴插電式電暖器。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言