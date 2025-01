達賴將為西藏強震災民祈福 印度是否協助救災待確認

西藏7日發生強震,造成至少126人喪生、188人受傷。西藏精神領袖達賴喇嘛預計將於9日主持儀式為災民祈福;印度政府則仍在確認是否派出救援隊前往協助救災。

達賴喇嘛3日離開印度北部山城達蘭薩拉(Dharamshala),前往印度西南部卡納塔卡(Karnataka)避寒。他昨天發布聲明表示,對災情「深感悲痛」,並將「為那些不幸逝去的生命祈禱,也衷心期盼所有傷者能早日康復」。

救災持續進行之際,中央社記者不斷與「藏人行政中央」(Central Tibetan Administration),即西藏流亡政府、西藏流亡議會(TPiE)、尊者達賴喇嘛辦公室(The Office of His Holiness The Dalai Lama)聯繫,更新災區最新情況及救災訊息。

達賴喇嘛辦公室今天上午告訴中央社記者,達賴喇嘛將於9日在印度拜拉庫普區(Bylakuppe)的札什倫布寺主持祈福儀式,悼念這次西藏強震罹難者。

達賴喇嘛1959年帶領數萬藏人從西藏出逃,在達蘭薩拉落腳後建立「藏人行政中央」。

印度外交部發言人賈斯瓦(Randhir Jaiswal)昨天在災情傳出不久後,即在社群媒體表示,印度與罹難者及其家屬同在,會由衷為他們祈禱。

他寫道:「印度政府及民眾對西藏發生毀滅性地震,進而造成人員傷亡、財務損失表示遺憾。我們願與罹難者及其家屬同在,並為他們祈禱。」

中央社記者今天詢問不願具名的印度外交部門官員,印度政府是否派救難隊前往災區,協助救援工作。該官員表示,「暫無明確決定」,內部將持續研議,一旦有消息,將正式回覆。

西藏日喀則市(Shigatse)7日發生強震,最強的一次達規模7.1,包括印度、尼泊爾、不丹都能感受到威力。隨著救災行動持續,確定罹難人數逐步攀升;最新調查顯示,當地3600多間房屋坍塌,約3萬居民受影響而接受安置。