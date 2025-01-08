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達賴將為西藏強震災民祈福 印度是否協助救災待確認

中央社／ 新德里8日專電
西藏7日發生強震，造成至少126人喪生、188人受傷。新華社
西藏7日發生強震，造成至少126人喪生、188人受傷。新華社

西藏7日發生強震，造成至少126人喪生、188人受傷。西藏精神領袖達賴喇嘛預計將於9日主持儀式為災民祈福；印度政府則仍在確認是否派出救援隊前往協助救災。

達賴喇嘛3日離開印度北部山城達蘭薩拉（Dharamshala），前往印度西南部卡納塔卡（Karnataka）避寒。他昨天發布聲明表示，對災情「深感悲痛」，並將「為那些不幸逝去的生命祈禱，也衷心期盼所有傷者能早日康復」。

救災持續進行之際，中央社記者不斷與「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration），即西藏流亡政府、西藏流亡議會（TPiE）、尊者達賴喇嘛辦公室（The Office of His Holiness The Dalai Lama）聯繫，更新災區最新情況及救災訊息。

達賴喇嘛辦公室今天上午告訴中央社記者，達賴喇嘛將於9日在印度拜拉庫普區（Bylakuppe）的札什倫布寺主持祈福儀式，悼念這次西藏強震罹難者。

達賴喇嘛1959年帶領數萬藏人從西藏出逃，在達蘭薩拉落腳後建立「藏人行政中央」。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）昨天在災情傳出不久後，即在社群媒體表示，印度與罹難者及其家屬同在，會由衷為他們祈禱。

他寫道：「印度政府及民眾對西藏發生毀滅性地震，進而造成人員傷亡、財務損失表示遺憾。我們願與罹難者及其家屬同在，並為他們祈禱。」

中央社記者今天詢問不願具名的印度外交部門官員，印度政府是否派救難隊前往災區，協助救援工作。該官員表示，「暫無明確決定」，內部將持續研議，一旦有消息，將正式回覆。

西藏日喀則市（Shigatse）7日發生強震，最強的一次達規模7.1，包括印度、尼泊爾、不丹都能感受到威力。隨著救災行動持續，確定罹難人數逐步攀升；最新調查顯示，當地3600多間房屋坍塌，約3萬居民受影響而接受安置。

印度 地震 西藏 達賴喇嘛

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