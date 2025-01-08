涉違法轉售蘋果電腦 日警逮7名中國籍犯嫌

日本警方懷疑中國籍51歲趙麗等7人，涉嫌以「教育優惠」在日本境內購買逾億日圓蘋果電腦及平板等商品後違法轉售，預估獲利逾千萬日圓，今天宣布已依詐欺罪嫌逮捕7人。

日本讀賣新聞報導，警視廳研判部分不法所得可能透過趙麗流入準暴力團「怒羅權」（日本警方稱チャイニーズドラゴン，即Chinese Dragon），正在進行調查。

日本經濟新聞日前報導，怒羅權是以日本戰敗後被遺留在中國的日本遺孤第二、三代後代等為主組成的不良組織。

日本放送協會（NHK）報導，被逮捕的7人除了住在埼玉縣川口市的趙麗外，還有實際負責購買的另外6人，全數都是中國籍。

蘋果公司提供學生等對象可用折扣價格購買個人電腦或平板電腦，但條件是一年內禁止轉售。

警視廳表示，趙麗等人2024年5月在隱瞞轉售目的的情況下，於東京銀座蘋果直營店以優惠價格購買原價合計313萬日圓的11台筆記型電腦，涉有詐欺嫌疑。

警視廳認為趙麗主導的集團，在日本各地蘋果電腦分店以不正當手段購買約1億3000萬日圓（約新台幣2583萬元）的電腦與平板電腦，研判轉售至少可獲利1000萬日圓以上。

另外，警方認為這些電腦也有可能轉售到定價比日本更高的海外牟利，正在調查詳細狀況。