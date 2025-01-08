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賀錦麗將訪星 星國指反映兩國長期夥伴關係

中央社／ 新加坡8日專電

美國副總統賀錦麗卸任前將訪問新加坡、走訪海軍基地。新加坡外交部今天發布新聞稿表示，賀錦麗訪星反映星美兩國之間長期、實質和多面的夥伴關係。

賀錦麗（Kamala Harris）將於本月13日至17日訪問歐洲、中東和亞洲。她將於15日在新加坡會見星國官員，包含新加坡總理黃循財、國務資政李顯龍等人，並走訪樟宜海軍基地（Changi Naval Base）、與美軍人員交流。

新加坡外交部今天發布新聞稿表示，賀錦麗訪星反映星美兩國之間長期、實質和多面的夥伴關係。

新加坡與美國兩國在2000年簽署協議，提供樟宜海軍基地外港，可由美軍航空母艦等大型船隻靠泊，並為美軍第七艦隊及其他過往船隻提供後勤補給和維修服務。

然而，美國總統當選人川普（Donald Trump）對「盟友」態度保守、甚至不以為然，經常將「他們應該多付錢」掛在嘴上，也曾指控東協對美國不公平貿易造成美國損失。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam Schoolof International Studies）資深研究員張嘉松曾指出，川普當選，美國與東南亞的關係可能趨向冷淡，東南亞須靠彼此軍隊間在國防外交上所建立的網絡，在川普可能改變政策時，仍能有積極反制作用。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎說，賀錦麗即將卸任，此行產生的效益有待觀察，不過，川普上台後應不至於完全推翻與所謂盟友或夥伴的關係，雖然政策變化幅度可能較大，但不代表他會完全放棄這樣的互動。

新加坡歷任政府向來希望提升在國際上的重要性，身為國際運輸樞紐，各方代表到新加坡十分便利。從烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出訪亞洲尋求協助、川普與北韓領導人金正恩過招，到兩岸「馬習」會晤，地點都在新加坡。

川普 新加坡 美國

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