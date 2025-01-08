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墨西哥總統：無證據顯示墨國生產芬太尼

中央社／ 墨西哥市7日綜合外電報導

美國總統當選人川普揚言將就走私毒品問題對墨西哥課徵關稅後，墨西哥總統今天表示，未發現任何證據顯示他們國家正在生產強效合成鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）。

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在記者會上表示：「到目前為止，我們還沒有發現前驅化合物抵達，因為大多數前驅化合物來自亞洲，也沒有發現整個過程都是在墨西哥製造。」

她說：「在我國已搗毀的，主要是冰毒實驗室。」

薛恩鮑姆強調，她的政府致力打擊非法毒品分銷。

近幾週，墨西哥當局宣布多起芬太尼及前驅化合物的重大緝獲案。

芬太尼毒性是海洛因的50倍，在美國已導致數萬人藥物過量死亡。

將於1月20日展開任期的川普揚言，如果墨西哥未能遏制毒品和移民流動，將對墨西哥出口產品徵收25%的關稅。

美國緝毒局（DEA）表示，墨西哥販毒集團是美國合成毒品危機的「核心」。

2024年國家毒品威脅評估（2024 National DrugThreat Assessment）寫道，「西納羅亞」販毒集團（Sinaloa Cartel）「在透過操縱全球供應鏈和墨西哥秘密芬太尼實驗室激增下，主導了芬太尼市場」。

據稱，這個販毒集團「至少自2012年以來，一直在大量生產芬太尼」。

即將卸任的美國大使沙拉薩（Ken Salazar）在昨天的記者會上表示，他毫不懷疑芬太尼是在墨西哥生產。

「我知道發生了什麼事，墨西哥有芬太尼，我也知道是在這裡生產。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥 毒品 芬太尼

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