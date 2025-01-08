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尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅正面臨彈劾案和內亂罪調查，公調處預計近期進行第二次逮捕。美聯社
南韓總統尹錫悅正面臨彈劾案和內亂罪調查，公調處預計近期進行第二次逮捕。美聯社

南韓總統尹錫悅正面臨彈劾案和內亂罪調查，高級公職人員犯罪調查處（公調處）預計於近期進行第二次逮捕，針對外傳尹錫悅為躲避拘提，已離開總統府官邸前往第三處，青瓦台8日出面闢謠，稱總統仍在官邸內，另有知情者透露，尹錫悅過去1個月來一直都隱居在總統官邸內，且「過得滿好的」。

南韓媒體報導，最大在野黨共同民主黨議員安圭伯8日接受KBS電台採訪時表示，有收到消息指「尹錫悅已經逃離官邸，前往第三個藏身處」。警方也表示持續追蹤尹錫悅下落。

對此韓聯社報導，青瓦台官員回應，聽說總統目前就住在官邸，但未提供更多細節。

路透報導，自從尹錫悅被彈劾以來，有關他和第一夫人金建希的現況資訊鮮為人知。報導指出，尹錫悅夫婦和其所飼養的6隻狗和5隻貓仍低調住在官邸裡，並採取極高度維安設施維護隱私。

尹錫悅好友、律師石東炫向路透表示，尹錫悅「可說是被限制居住在官邸內」。另一名知情者則說，尹錫悅在官邸內除了會與律師會面外，還接見少數賓客，「過得滿好的」。

南韓有YouTuber上周拍到金建希在官邸內牽著一隻白色寵物犬溜狗。總統府因此對該名YouTuber和3間播放畫面的電視台提出告訴，指控他們違反規定，在高度敏感的軍事要地拍攝影片。

南韓 官邸 尹錫悅

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