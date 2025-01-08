印尼與日本討論軍事技術轉移協議 盼提高軍事能力

印尼國防部長夏弗里7日與正訪問雅加達的日本防衛大臣中谷元見面。國防部發言人表示，印尼正就與日本達成軍事技術轉移協議進行談判，希望能藉此提高印尼的軍事能力。

印尼國防部發布新聞稿表示，國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）7日與日本防衛大臣中谷元舉行閉門會議，會後雙方同意將透過加強軍事裝備合作以加強兩國海上軍事能力。

夏弗里在新聞稿中表示，「我們意識到軍事裝備合作對提高兩國海上能力的重要性。」針對海上安全合作，他則強調了兩國協同作戰能力（interoperability）的重要性，即與他家軍隊聯盟作戰能力。

國防部長發言人印基里王（Frega Ferdinand WenasInkiriwang ）指出，印尼讚許日本致力加強與印太地區多邊合作，包括與東南亞國家協會（ASEAN）、太平洋島國及該區域的各項會議。印尼與日本皆表示，將繼續以多邊和雙邊的方式，為印太地區的和平、繁榮與穩定做出貢獻。

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）7日報導，印基里王在雙邊會談結束後向媒體透露，雙方會面談及日本與印尼分享軍事技術的議題，並表示，「希望軍事技術轉讓能助印尼提高軍事能力。」

印基里王補充，軍事技術轉移不僅限於增強印尼軍隊能力，印尼也呼籲日本助其加強網路安全。他說，中谷元也認為網路安全已成為世界需要關注的全球性挑戰。

共同社7日報導，日本與印尼討論共同開發艦艇，中谷元向媒體表示，「將在該磋商機制中，就具體合作的可能性展開討論。」

報導指出，日本若能與印尼的共同開發艦艇，將成為兩國間的海洋安全合作的關鍵，日本政府相關人士透露，有海上自衛隊護衛艦為基礎的共同開發的方案。

共同社指出，兩國政府自幾年前就展開相關討論，但因前總統佐科威（Joko Widodo）投入大量資金推動遷都，而使談判陷入停滯。

針對有關討論，印尼方持保留態度。印基里王否認雙方有討論共同開發艦艇，他表示，雙方討論並未觸及「最上級」護衛艦的合作議題。