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川普想買格陵蘭 可能改變中國在北極的如意算盤

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

極地地緣政治專家告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia）說，美國總統當選人川普重提有興趣買下丹麥自治區格陵蘭，有可能改變中國在北極打的如意算盤。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic PolicyInstitute）高階研究員布坎南（Elizabeth Buchanan）說，北極地區是全球運輸和航運的「核心」，地緣定位出現任何關鍵轉移，都可關係重大。

她說：「升高西方在格陵蘭（Greenland）的部署或控制，對中國或俄羅斯這類欲利用北極海線的國家來說，確實有可能改變他們的成本效益局勢。」

布坎南說，其中一例是航運保費，「如果業界認為格陵蘭領土即將發生某軍備競賽」，保費就可能會上升。

但中國對高北地區（High North）的興趣，似乎不限於航運契機。

丹麥國防部情報局去年12月中旬發布的年度報告指出，鑒於北京對莫斯科的影響力日增，中國出入北極的管道也將大開，並可能利用這個機會加強自己的區域地位，並推動計畫來建立軍事部署。

報告說：「在核潛艦部署區域上，北極有著很重要的軍事戰略性，因為核潛艦可以隱藏在冰層之下，一旦發生衝突，可以襲擊北美、歐洲和俄羅斯的大部分地區。」

報告點出，俄羅斯向來不願讓非北極圈國家來左右北極事務，在賦予中國更多出入權一事上必將猶豫不決。然而，俄羅斯在遲遲無法結束的俄烏戰爭中仰賴中國，意味著莫斯科當局必須日益迎合中國的利益。

不過，布坎南認為，川普不需要真的「買下」格陵蘭，而是透過承保格陵蘭脫離丹麥獨立的方式來有效「擁有」這個島嶼。

她點出格陵蘭將於4月6日之前舉行議會選舉，而早在川普之前，絕大多數民族主義人士均支持脫離哥本哈根當局。

布坎南同時表示，川普和他即將上任的國安團隊不能只聚焦在北極的歐洲端，應對北極另一側靠阿拉斯加的太平洋端投入同等關注。

她說，美國沒有任何深水港，應在阿拉斯加州西部面對白令海峽（Bering Strait）的諾姆（Nome）打造一個。

她還說，更往南的阿留申群島（Aleutian Islands）是「美國防禦機遇的上等地產，可以真正加深所有太平洋戰區計畫，提升進攻潛力來抗衡正悄悄橫跨太平洋的中國海軍勢力」。

俄羅斯 北極 格陵蘭

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