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旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

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旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
專家點名南韓麗水機場不僅跑道更短、有類似的混凝土牆，且5年來發生12起鳥擊事件。取自紐西斯通訊社官網
專家點名南韓麗水機場不僅跑道更短、有類似的混凝土牆，且5年來發生12起鳥擊事件。取自紐西斯通訊社官網

南韓濟州航空一架波音737客機日前降落務安機場時，疑似遭到鳥擊導致引擎故障、起落架失靈，迫降後撞向尾端混凝土牆後爆炸，造成179人罹難。如今，南韓針對國內各大中小型機場進行調查，發現位在麗水市的麗水機場不僅跑道更短、有類似的混凝土牆，且5年來發生12起鳥擊事件

韓媒《紐西斯通訊社》報導，自從位於全羅南道務安郡的務安國際機場發生空難以來，外界便將焦點放在南韓全國各地的中小型機場，包括麗水機場、蔚山機場、金海機場、清州機場等，尤其外界更關注機場跑道尾端是否有致命的混凝土牆，同樣位於全羅南道的麗水機場，便擁有類似構造的混凝土牆。

而在土墩與混凝土牆上，設有用來輔助飛機精準降落跑道時的「儀器降落系統」（Localizer）。

在麗水機場南側，用來支撐儀器降落系統（2公尺高）的4公尺土墩內，同時蓋有混凝土結構。對此，韓國航空公社解釋，「這是因為當地地質不穩，在擔憂儀器降落系統的位置可能會在晃動下而改變，才決定興建混凝土牆」；據悉，在務安國際機場、麗水機場、光州機場等的跑道尾端皆有類似構造。

對此，許多飛航專家就曾建議，為避免飛機在降落時因為衝撞而引發大型事故，跑道尾端的混凝土牆在興建時應該使用易碎材質，且必須思考該如何應對飛機衝撞。

同時專家也發現，麗水機場的跑道其實也相當短，只有2100公尺。至於其他機場的跑道，群山機場僅2700公尺、浦項機場也只有2500公尺。而務安國際機場跑道則為2800公尺，預計今年進行擴建工程，將跑道延長至3200公尺。

報導指出，麗水機場完工後的跑道長度僅1500公尺、寬30公尺，2005年歷時11年的第一階換擴建工程結束，跑道延長至2100公尺、寬45公尺，儘管外界不斷提議應該將跑到擴建至國際機場規格的2800公尺，但因為麗水機場主要是飛往返金浦、濟州等國內航線，因此仍尚未動工。

麗水商工會議所表示，由於麗水是一座擁有許多大規模石化工廠的城市，基於對國家產業園區和地區經濟等影響，建議應該擴建機場跑道。另外，麗水機場也透露，過去5年來總共發生12次鳥擊。

南韓 機場 鳥擊

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