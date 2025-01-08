4.2萬筆求職資料外洩 ICAO強調不影響飛安系統
聯合國所轄的國際民航組織（ICAO）今天表示，該機構近期發生一起資訊安全事件，疑有4.2萬筆自2016年4月至2024年7月的求職資料外洩，但強調未影響飛航或保安相關系統。
路透社報導，國際民航組織表示，威脅行動者Natohub聲稱已公開4.2萬筆求職資料，「我們可以確認這起事件僅限於求職資料庫，並未影響任何與飛航安全或安全操作相關的系統」。
這起與ICAO有關的資安事件已在專門討論資料外洩的網站上流傳多日，這個網站在網路犯罪者中頗受歡迎。
路透社目前尚未與Natohub取得聯繫。
一名消息人士今天稍早告訴路透社，這起事件涉及求職者的個資外洩，且已有部分資料遭到公開。
ICAO曾於6日指出，目前正就駭客聲稱竊取這些資料的通報進行調查。調查仍在進行中，ICAO已實施額外的安全措施來保護相關系統。
ICAO表示：「我們也正在努力確認並通知受影響的個人。」
ICAO也透過聲明指出，受影響的資料包括求職者輸入的招募相關資訊，如姓名、電子郵件、生日及工作經歷，「受影響的資料不包括財務資訊、密碼、護照資料或求職者上傳的任何文件」。
擁有193個會員國的ICAO曾於2016年遭遇駭客攻擊，事後表示已大幅改善其資訊安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言