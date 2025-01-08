川普若豪取格陵蘭「恐致北約瓦解」！中俄恐效仿強奪台灣、烏克蘭

美國候任總統川普7日在召開選後第2場記者會時說，不排除動用武力或經濟脅迫來取得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權，引發外界譁然。亞塞拜然網站Caliber報導，川普若真的豪取格陵蘭，將象徵北約的瓦解，此外，中國和俄羅斯也可能會效仿，以同樣理由奪取台灣和烏克蘭。

目前尚不清楚川普多認真看待要吞併格陵蘭島一事，但已遭丹麥政府和格陵蘭島總理艾格德 （Mute Egede）強力反對，強硬表態「我們不會待售，也永遠不會出售。」

報導指出，川普如此堅持想奪取格陵蘭島，儘管聽起來很荒謬，但他可能會為此不擇手段，從而引發經濟衝突或更糟的狀況。川普企圖違背丹麥意願，將象徵北約的終結，因為任何聯盟都無法忍受其領頭羊侵犯其他成員國的領土完整。

由於「強權即公理」是互相的，中國也可能依樣畫葫蘆來為入侵台灣辯護，理由是美國聲稱對格陵蘭島擁有主權，而台灣也曾是大清帝國的一部分。在現代史上，唯一侵犯過丹麥主權的國家就是納粹德國，美國絕不會希望與該政權扯上任何關係。

川普上月再次表示，希望美國買下格陵蘭島，「對格陵蘭島的所有權和控制權是絕對必要的。」他曾在第一個任期內就公開宣布想要購買格陵蘭島，但在進行任何談判之前就遭到格陵蘭和丹麥方的公開拒絕。