美宣布蘇丹叛軍犯下種族滅絕 對領袖實施制裁

美國今天判定蘇丹叛軍「快速支援部隊」(RSF)及聯盟民兵「犯下種族滅絕」,並對這個準軍事組織領袖實施制裁。蘇丹的衝突已造成數萬人死亡,並迫使數百萬人流離失所。

法新社報導,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示,相關情資顯示快速支援部隊「系統性」殺害男性和男孩,且針對特定族群女性和女孩強暴,美方因而做此決定。

布林肯表示:「美國致力於追究相關人士責任。」他宣布對快速支援部隊領袖達加洛(MohammadHamdan Daglo,又名赫梅蒂Hemedti)實施制裁,因為他「涉及對蘇丹人民犯下系統性暴行」。

他表示,達加洛因為「在達佛(Darfur)涉及嚴重侵犯人權的行為,特別是他所控制的快速支援部隊士兵對平民進行大規模強暴」,而被列入制裁名單,因此他和他的家人現在無法入境美國。

在第二次世界大戰後通過的「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」(U.N.Convention on the Prevention andPunishment of the Crime of Genocide),將種族滅絕定義為「蓄意全部或局部消滅某一民族、人種、種族或宗教團體」的行為。

路透社報導,快速支援部隊發言人就此事發表評論時表示:「美國曾經懲罰偉大的非洲自由鬥士曼德拉(Nelson Mandela),這是不對的。如今美國又透過懲罰達加洛將軍,反而獎勵那些發動戰爭的人,這同樣是不對的。」

蘇丹內戰引發種族暴力浪潮,主要歸咎於快速支援部隊。快速支援部隊還在全國多地進行大規模掠奪行動,並任意殺害和性侵平民。

快速支援部隊否認傷害平民,並將這些行為歸咎於他們所謂正在努力控制的叛亂分子。