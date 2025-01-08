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日相石破茂將訪大馬印尼 夫人佳子首度同行

中央社／ 東京8日綜合外電報導
日本首相石破茂。歐新社
日本首相石破茂。歐新社

日本首相石破茂明天將出訪馬來西亞與印尼，根據日媒報導，已知夫人石破佳子將首度以第一夫人身分同行。

日本富士新聞網報導，石破將從明天起展開4天出訪行程，是他擔任首相後，除了參加國際會議外的首次出訪行程，預定前往馬來西亞與印尼，並分別與兩國領袖舉行會談。

石破夫人佳子預定陪同出訪，這將是佳子首度以第一夫人身分同行的外交處女秀，屆時將與石破一同出席歡迎儀式與午宴等場合。

另外，作為夫人外交，佳子在訪問馬來西亞期間，也會跟大馬首相夫人進行文化交流，並和當地表現活躍的日本女性座談等，為石破此次出訪增添亮點。

出訪 日本 馬來西亞

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