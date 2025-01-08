日相石破茂將訪大馬印尼 夫人佳子首度同行
日本首相石破茂明天將出訪馬來西亞與印尼，根據日媒報導，已知夫人石破佳子將首度以第一夫人身分同行。
日本富士新聞網報導，石破將從明天起展開4天出訪行程，是他擔任首相後，除了參加國際會議外的首次出訪行程，預定前往馬來西亞與印尼，並分別與兩國領袖舉行會談。
石破夫人佳子預定陪同出訪，這將是佳子首度以第一夫人身分同行的外交處女秀，屆時將與石破一同出席歡迎儀式與午宴等場合。
另外，作為夫人外交，佳子在訪問馬來西亞期間，也會跟大馬首相夫人進行文化交流，並和當地表現活躍的日本女性座談等，為石破此次出訪增添亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言