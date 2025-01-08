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柬埔寨前反對派國會議員 曼谷遭當街暗殺身亡

中央社／ 曼谷8日專電
柬埔寨前國會議員Lim Kimya昨天傍晚在曼谷老城區的僧王寺（WatBowaniwet Wihan）附近遭到槍手射殺。路透
柬埔寨前國會議員Lim Kimya昨天傍晚在曼谷老城區的僧王寺（WatBowaniwet Wihan）附近遭到槍手射殺。路透

柬埔寨前國會議員Lim Kimya昨天傍晚在曼谷老城區的僧王寺（WatBowaniwet Wihan）附近遭到槍手射殺，儘管醫護人員緊急到場處理，但Lim Kimya還是被宣告當場死亡。

綜合泰媒報導，今年74歲的Lim Kimya擁有柬埔寨和法國國籍，他和他的法籍妻子以及一名柬埔寨親戚搭乘巴士從柬埔寨的暹粒省出發，昨天傍晚抵達曼谷，沒想到卻遭遇死劫。

根據泰國警方初步調查，監視器顯示事發前槍手就在事發現場附近騎機車繞來繞去，槍手騎車時身前背著一個包包，據信槍枝應該就是藏在包包裡，槍手看到Lim kimya後上前射殺他，犯案後立刻騎機車離去。Lim Kimya的太太目前正在協助警方調查槍手的可能動機。

Lim Kimya隸屬於柬埔寨救國黨（Cambodia NationalRescue Party, CNRP），救國黨曾是國會最大反對黨，但2017年遭到最高法院解散。

救國黨被解散後，許多救國黨的成員因為擔憂被當時的總理洪森（Hun Sen）迫害，紛紛逃往國外，LimKimya有法國護照但他選擇留下來，他當時曾對記者表示自己永遠不會放棄政治，他會留在柬埔寨。

曼谷 柬埔寨 法國

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