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最快今逮捕尹錫悅！警擬派特攻隊「直升機攻堅」恐爆血腥對峙

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
朝鮮日報曾於7日實地探訪，詳述尹錫悅官邸前有3道防線層層戒備。圖／截自채널A 김진의 돌직구쇼在YT影音
朝鮮日報曾於7日實地探訪，詳述尹錫悅官邸前有3道防線層層戒備。圖／截自채널A 김진의 돌직구쇼在YT影音

南韓總統尹錫悅3日成功躲過高級公職人員犯罪調查處（公調處）首次逮捕，撐到法院簽發拘票6日午夜過期；不過，公調處已經獲得法院同意延長期限，預計最快在8日上午執行第2次逮捕，不排除派出反恐特攻隊利用直升機空降，攻破官邸前3道防線。

朝鮮日報報導，自從公調處3日執行第一次逮捕以失敗收場後，逮捕令在6日午夜正式到期，不過首爾西區法院7日晚間已同意延長期限。

對此公調處、警察廳國家搜查本部大為振奮，公調處處長吳東運更強調，必須下定決心、將第2次行動視為「最後作戰」，警察廳更研擬派出執行斬首與反恐行動的特攻隊，最快8日上午就會出動前往位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸。

朝鮮日報曾於7日前往總統官邸前實地探訪，發現漢南洞公館區域正門（第1道防線，距官邸正門500公尺）已經新增至7輛大型巴士阻擋，5輛車直放、2輛車橫放；車牆後方則設有鐵絲網，還有「人肉圍牆」。

第2道防線則是放置小型戰術車輛、大型休旅車以及人牆。

最靠近官邸大門的第3道防線，則同樣有大型休旅車、人肉圍牆，圍著官邸設置鐵絲網。

隨著總統官邸警護處將周圍地區實施「要塞化」，媒體預估8日上午的逮捕行動將迎來一場血淋淋的「攻城戰」，由公調處指揮的多數擁有軍事背景的警察特攻隊對決總統官邸警護處職員、陸軍首都防衛司令部軍力。

為避免重演第一次失敗的逮捕行動，警方內部關係人士透露，不排除採取消耗戰術，以特殊妨害公務執行等罪，以現行犯名義一個個逮捕警護處職員，甚至考慮直接逮捕警護處長朴鍾俊。

另外，警方也考慮讓特攻隊的直升機降落官邸，直接飛越官邸警護處防線，以快速且安全的手段逮捕尹錫悅。

尹錫悅官邸第1道防線距離正門500公尺，7日已新增至7輛大型巴士阻擋。圖／截自채널A 김진의 돌직구쇼在YT影音
尹錫悅官邸第1道防線距離正門500公尺，7日已新增至7輛大型巴士阻擋。圖／截自채널A 김진의 돌직구쇼在YT影音

官邸 尹錫悅 警察

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