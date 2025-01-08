快訊

「車手頭」槍殺2車手 向被害家屬懺悔：有機會將代死者盡孝

一殯空地是選項？黃仁勳透露輝達台灣總部選址公布時機

立陶宛總理：歐洲與中國關係面臨「坎坷之路」

中央社／ 維爾紐斯8日專電

立陶宛總理帕魯克斯7日接受媒體訪問，表示之前提出立陶宛政府將尋求與中國恢復外交關係言論遭斷章取義，並指出歐洲與中國的關係將是一條「坎坷的路」。

帕魯克斯（Gintautas Paluckas）在去年立陶宛國會大選後，以準總理身分接受媒體訪問，曾說即將上任的政府將尋求與中國全面恢復正常外交關係，並稱立陶宛允許台灣開設以台灣為名稱的代表處為外交錯誤。

帕魯克斯昨日接受立陶宛國家廣播電台（LRTRADIO）訪問時做出澄清，認為他當時的言論被過度解讀。他解釋，外交關係的恢復，本質上為雙方派遣大使級外交官至彼此國家，他當時所謂恢復關係的評論是基於這點，具體來說是指若中國派遣大使到立陶宛，立陶宛也將派遣大使至北京。

帕魯克斯強調，他並不認為立陶宛會做出讓步，來改善與中國關係。

他補充說：「目前我們與中國的關係由歐盟的共同策略所定義，而歐盟與中國的關係也正在改變。這既是因為中國對俄羅斯入侵烏克蘭的支持，也因為嚴重的經濟摩擦，這將導致歐洲保護其市場，抵禦來自中國國家補貼的商品與服務。」

帕魯克斯認為由此可見，對中關係將是一段坎坷的路。

立陶宛政府於上個月宣示就職，其施政計畫內容並未提及改善與中國關係，反而將中國視為立陶宛外交與安全政策的重大挑戰。

施政計畫聲明：「我們將努力在歐洲和跨大西洋聯盟間對中國採取統一的態度。中國正成為我們外交和安全政策日益嚴峻的挑戰。中國與俄羅斯的戰略夥伴關係，及其在白俄羅斯日益增長的影響力是一種威脅。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）支持立陶宛與中國恢復關係，但認為利益必須是互相的，且不代表立陶宛應該放棄與台灣的經貿關係。

白俄羅斯 立陶宛 關係

延伸閱讀

立陶宛外委會主席：中國外交人員認證過期遭驅逐

陸外交部：立陶宛驅逐外交人員是粗暴挑釁

立陶宛驅逐3名大陸外交人員 中國大陸稱保留反制權利

立陶宛驅逐3大陸外交官 中國大陸回批立國：一再破壞雙邊關係

相關新聞

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

每日郵報(Daily Mail)7日報導，在川普多次提議加拿大成為美國第51州後，加拿大安大略省省長福特(Doug Fo...

加拿大總理杜魯道辭黨魁、加幣逆勢上漲！總理職務能保住？誰能應付川普關稅威脅？

根據加拿大新聞媒體《環球郵報》週日(1/5)報導，面對自家黨團的抵制、加上低落的民意數字，加拿大總理杜魯道可能最快將在今天週一(1/6)宣布辭去自由黨黨魁職務，消息人士透露宣布的具體時間尚不確定，但預計將在週三全國黨團會議之前宣布。

查理周刊遇襲10週年低調記念 民眾力挺言論自由

今天是法國查理周刊恐怖攻擊事件10週年紀念日，巴黎舉辦3場簡短紀念儀式，總統馬克宏等政要出席，不對外開放。有些民眾仍在外...

未來的奧地利版「人民總理」？基克爾何許人也？

赫爾伯特‧基克爾（Herbert Kickl）喜歡製造兩極分化──這應該是大多數奧地利人的共識。正如剛剛辭職的保守黨總理內哈默（Karl Nehammer）所說，這位56歲的自由黨（FPÖ）主席被政治對手視為「安全風險」。

再聲請拘票獲准 韓公調處誓逮尹錫悅

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運七日因未能執行尹錫悅總統拘票道歉，但發誓將在第二次嘗試拘留時成功。公調處並...

加拿大保守黨變天有望 喊能搞定川普

加拿大總理杜魯多六日宣布請辭自由黨黨魁和總理職務，轉任看守總理直至產生繼任者，並提請延長國會休會至三月廿四日，這代表最早...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。