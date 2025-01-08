查理周刊遇襲10週年低調記念 民眾力挺言論自由

今天是法國查理周刊恐怖攻擊事件10週年紀念日，巴黎舉辦3場簡短紀念儀式，總統馬克宏等政要出席，不對外開放。有些民眾仍在外圍致意，表示為支持言論自由等基本價值而來，人們不該遺忘。

2015年元月7日，法國諷刺週刊「查理周刊」（Charlie Hebdo）總部遭到伊斯蘭恐怖份子果艾齊（Kouachi）兄弟槍擊，造成12人死亡，為法國不斷遭到恐怖攻擊的黑暗2015年拉開序幕。

2天後，第3名恐怖份子在巴黎近郊猶太超市Hyper Cacher殺害1名女警和4名猶太人質。這3名攻擊者在開槍濫殺無辜後數日內均遭安全部隊擊斃。

今天巴黎共舉行3場紀念活動，上午11點半，即當年槍擊發生時間，在查理周刊原址舉辦第一場活動；接著在一旁數百公尺外，也就是同為穆斯林的警察梅拉貝（Ahmed Merabet）遭兇手槍擊處；第3場則是下午在Hyper Cacher超市前。

紀念活動非常樸素、莊重與簡短，政治人物並未發表談話。參與者僅進行默哀、獻花，現場演奏國歌。巴黎市政府表示，「為依照受害者家屬意願」。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）、總理白胡（Francois Bayrou）、巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）、大巴黎區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）、時任總統歐蘭德（Francois Hollande）等政要皆出席活動。

維安工作滴水不漏，數百公尺外即設置柵欄。出席採邀請制，民眾無法參與，許多記者也無法進入。

曾為記者的民眾凱瑟琳（Catherine）從頭到尾孤身站在柵欄前，她告訴中央社，年輕時就是查理周刊的讀者，10年前她參與了攻擊發生後自發組織的大規模集會，「所以今天我當然必須再來這場紀念儀式」。

民眾克里斯汀（Christian）是受害漫畫家的忠實讀者，有如朋友，案發時他情緒崩潰。「我今天來也為了政教分離主義（Laïcité），這是我們捍衛的基本價值」。

政教分離又稱世俗主義，為法國第五共和重要原則，旨在確保公民社會、政府與宗教完全分立。其精神的延伸，便是公權力、公務員須保持宗教中立。

學生馬提斯（Mattis）則表示，他來支持查理周刊所代表的價值，包括言論自由，也就是畫默罕默德、上帝或教宗的諷刺漫畫。「我們沒忘記10年前發生的事，身為民主社會公民，這件事關乎我們所有人」。

現場致意民眾並不如想像多，或許與家屬不願盛大舉行紀念有關。

克里斯汀一旁的布利吉（Brigitte）說，「政教分離對我們這個世代很重要，下個世代好像沒有同樣堅持，從這角度而言，我們確實失去了一些。10年前，上百萬人上街，今天卻只有一些人，你看我們退步了多少，有點心痛」。

民眾艾瑪（Emma）認為，過去法國人感覺更團結，當時上街的人也更多。如今各式攻擊仍在，卻已沒有同樣規模的集會或關注了。「身為年輕人，我感覺大家好像習慣了這類攻擊或壞消息，所以團結情緒不像以前，這令我擔心」。

不過即便如此，受訪者也都表示不應該放棄，只要繼續堅持言論自由、世俗主義等基本價值，就能對抗恐怖主義。

馬提斯和艾瑪笑著告訴中央社，雖然現場好像記者跟支持民眾一樣多，「但不應放棄，所以我們才會到場、接受訪問。盡量不要太悲觀，也千萬不要遺忘」。