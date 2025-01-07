繼承父親政治衣缽 杜魯多10年來政壇興衰起伏一次看

加拿大總理杜魯多今天宣布，在執政的自由黨選出下任黨魁後，他將卸下自由黨的黨魁和加拿大的總理職務。

過去18個月的一連串民調顯示，自由黨將在最晚於今年10月底前舉行的選舉中慘敗給中間偏右的保守黨。

以下是路透社彙整杜魯多（Justin Trudeau）10年來在政壇的興衰起伏。

●2013年10月－當選自由黨黨魁

自由黨在2011年首次淪為下議院第3大黨。2013年，身為自由黨籍前總理老杜魯多（Pierre Trudeau）之子的杜魯多於自由黨在野7年多、處於低谷之際當選黨魁。

●2015年10月－帶領自由黨贏得聯邦大選

杜魯多領導的自由黨提出改變和希望的競選口號，在聯邦大選中擊敗保守黨，這是加拿大首次由下議院第3大黨贏得大選。

●2017年12月－違反利益衝突法

加拿大倫理監督專員認定杜魯多2016年收受富豪阿加汗（Aga Khan）招待渡假、搭機和饋贈禮物，違反利益衝突法。這是加拿大首次有總理違反這類規定。

●2019年2月－拉瓦稜醜聞

時任司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）稱，杜魯多辦公室施壓她，要她對施工承包商SNC－拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）涉及的貪污案採取寬鬆態度。

這起風波導致王州迪和國庫委員會主席菲爾波特（Jane Philpott）雙雙請辭。一次折損兩名女性閣員對形容自己是女性主義者的總理來說是一大政治傷害。

加拿大倫理監督專員8月認定杜魯多和他的官員違反倫理法規。杜魯多稱他扛責，但拒絕道歉。

●2019年9月－大選前夕爆發臉塗黑舊照醜聞

2019年大選競選活動開跑不久，杜魯多年輕時將臉塗黑的舊照曝光，衝擊到他的競選連任。大力提倡多元文化主義的杜魯多致歉，稱自己的特權生活導致「盲點」。

●2019年10月－自由黨下院席次未過半

2019年10月21日的加拿大選舉，自由黨席次未過半，必須與反對黨達成協議，才能治理國家。

●2020年8月－財長莫諾辭職

財政部長莫諾（Bill Morneau）傳出與杜魯多為疫情預算支出意見相左，莫諾本身也因與負責學生補助計畫的慈善團體WE Charity之間的關係遭到批評。莫諾宣布請辭。

●2021年9月－自由黨重奪下院多數席次失利

加拿大通常是每4年舉行一次大選，但杜魯多在2021年9月20日提前舉行選舉，希望選民因政府抗疫有功而讓執政黨奪回下院多數席次，但選民不領情。

●2023年7月－民調顯示自由黨支持度滑降

2023年上半年，民調顯示自由黨僅些微落後保守黨。

但到了7月，越來越多跡象顯示選民疲乏，自由黨與保守黨的民調差距突擴大，2025年可能敗選的態勢逐漸明確。

●2024年6月－多倫多補選自由黨慘敗

自由黨日益不得民心的跡象越來越明確，在多倫多的一場補選中，自由黨痛失最穩固的席次之一。外界再度質疑杜魯多的政治前途，但他表明不請辭。

●2024年9月－自由黨盟友新民主黨決定分道揚鑣

以讓杜魯多順利執政換取政府提高社會支出的新民主黨宣布不再自動支持自由黨。此舉迫使杜魯多試圖建立新聯盟，但不至於即刻觸發舉行大選。

●2024年11月－川普揚言對加拿大和墨西哥加徵關稅

美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言2025年1月一上任就會立即簽署一項行政命令，對美國從墨西哥和加拿大進口的商品課徵25%的關稅。這對仰賴出口的加拿大經濟是一大打擊。

●2024年12月16日－財長方慧蘭請辭

財長方慧蘭（Chrystia Freeland）在杜魯多要求她接受更低的職位後請辭，方慧蘭是過去10年來杜魯多最忠誠的盟友之一，也在川普上次總統任期時擔任加拿大首席貿易談判代表。

方慧蘭表示，她和杜魯多在支出和如何處理美國潛在關稅等議題上意見不合。

●2024年12月20日－新民主黨揚言提出不信任動議

新民主黨黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）表示，他將於議員1月底寒假結束後返回下院時提出正式的不信任動議。

反對黨「魁人政團」（Bloc Quebecois）黨魁承諾支持這項不信任動議，並表示杜魯多不可能挺過。

●2025年1月6日－杜魯多宣布將卸下黨魁和總理職位

杜魯多6日宣布在自由黨選出新黨魁後，他將卸下黨魁和總理的職務。