再聲請拘票獲准 韓公調處誓逮尹錫悅

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）處長吳東運七日因未能執行尹錫悅總統拘票道歉，但發誓將在第二次嘗試拘留時成功。公調處並表示，法院七日已簽發公調處針對尹錫悅重新聲請的拘票，但尚未公開效期。

韓聯社報導，吳東運出席南韓國會法制司法委員會會議時發表上述言論，並向國民表示「誠摯」歉意。針對公調處挨批執行拘提準備不足，吳東運回應時表示，出現了「許多無法預料的問題」，而他承擔「全部責任」。

吳東運還表示，公調處將為二度執行拘提「做出充分準備」，並理解可能是「最後的機會」。

尹錫悅去年十二月三日實施戒嚴而遭國會彈劾停職後，多次拒絕檢調傳喚，公調處三日首度率警方前往總統官邸拘提，也因總統警護處抵制，僵持近五小時後無功而返。

公調處一度發公文給警方請求接手執行尹錫悅拘票，但警方以恐引發法律爭議為由回絕，拘票效期也已屆滿，再次聲請法院簽發獲准。

南韓中央日報與韓民族新聞報導，公調處一直主張對現任總統內亂案件具有優先權，並且主導調查工作，但廿天來不僅毫無進展，反而不斷引發調查混亂。在拘票即將到期的六日當天放棄再度執行，轉而試圖移交警方執行，遭到政界和法律界的批評，被指「既無能又不負責任」。