加拿大保守黨變天有望 喊能搞定川普

加拿大總理杜魯多六日宣布請辭自由黨黨魁和總理職務，轉任看守總理直至產生繼任者，並提請延長國會休會至三月廿四日，這代表最早在五月前不太可能進行選舉。不過，加拿大幾乎注定將變天，外界預測保守黨黨魁博勵治幾乎篤定在選後成為新總理。

每日郵報報導，加密貨幣預測平台Polymarket預測，加國最晚必須在今年十月選舉，博勵治成為加拿大新總理的機率高達百分之九十二。

加拿大總理是由國會中擁有多數席次的政黨成員推舉。杜魯多的自由黨支持度低迷，落後保守黨逾廿個百分點，保守黨料將贏得國會多數席次，屆時便會推派博勵治出任總理。

博勵治先前曾表示，加拿大需要立即舉行選舉，也需要一位能以強勢姿態面對美國候任總統川普的總理，「我們不能讓一場亂七八糟的小丑表演把我們的政府搞得一團糟」。

博勵治表示，他能擴大加拿大對美國的出口，並與威脅對加國產品課徵百分之廿五關稅的川普達成一筆「好交易」。博勵治並承諾會迅速批准新的煉油廠、液化天然氣工廠、核能設施及水力發電計畫。

自由黨方面，杜魯多不會立刻下台，加拿大政黨黨魁要經過黨特別大會選舉，預計需要幾個月的時間安排。

加拿大國會原定一月廿七日復會，杜魯多已向加拿大總督西蒙請求國會休會至三月廿七日獲准，為自由黨政府爭取時間，使其能夠在面臨不信任投票的情況下加快黨魁選舉。待國會復會後，如果自由黨政府無法通過信任投票，最早可能於五月引發新一屆選舉。

杜魯多二○一三年四月贏得自由黨黨魁選舉，過程持續整整五個月，二○○六年更花了近八個月。自由黨最糟的情況是選舉黨魁過程拖太久，以至於必須在杜魯多仍掌權的情況下參與下一次選舉。因此，該黨很可能會宣布縮短選舉過程，確保杜魯多繼任者盡快上任。

紐約時報列出四位可能接替杜魯多的人選，包括五十六歲前財長方慧蘭、五十七歲的現任財長勒布朗、四十五歲的外長趙美蘭和五十九歲的央行前行長卡尼。