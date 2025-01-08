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杜魯多辭黨魁 成加拿大看守總理

聯合報／ 記者顏伶如、陳熙文／綜合報導

加拿大總理杜魯多六日宣布辭去執政黨自由黨黨魁，但將續任總理直到繼任人選產生。杜魯多成了國際政壇最新一位失勢的進步派領袖，加拿大面對即將二度執政、宣稱要顛覆北美自由貿易的美國候任總統川普，顯得群龍無首。

五十三歲的杜魯多以年輕、率直的進步派路線在全球政治舞台走紅，宣布辭職等於為十餘年從政生涯畫上句點。近幾年杜魯多昔日明星風采已不復見，在自由黨內落得眾叛親離，被迫下台。

自由黨籌畫黨魁選舉並產生新總理，恐將耗時數月。自由黨目前民調大幅落後在野的保守黨。根據規定，加拿大國會選舉必須於十月底前舉行，但如果現在投票，走民粹主義的保守黨黨魁博勵治極可能成為加拿大新任總理。

杜魯多六日在渥太華麗都小屋官邸前發表談話：「若我必須對抗內部紛爭，我將無法在選舉時成為最佳選擇。」

杜魯多將成為加拿大史上最不受歡迎的政治人物之一。加國選民把物價飛漲、房屋短缺等責任都歸咎於杜魯多，杜魯多支持度跌至百分之廿左右，自由黨支持度落後保守黨逾廿個百分點。

杜魯多宣布辭職後，川普再於社群網路上談加拿大應成為美國第五十一州，認為杜魯多請辭是知道美國不會繼續忍受貿易逆差和補貼加拿大。

川普六日在社群網路「真實社群」上表示，美國再也不能承擔與加拿大之間的貿易逆差和給加國的補貼；杜魯多深知此事，才會決定請辭。

川普說加國很多人想成為美國第五十一州，如果加拿大與美國合併，加國就不再有關稅，稅金也會大幅下降，加國也從此免於俄羅斯和中國大陸軍艦的威脅。

川普先前表示上台後將對加拿大課徵百分之廿五關稅，除非加國解決美加邊境毒品走私、非法入境問題。原本是杜魯多盟友的副總理兼財長方慧蘭，上月因川普關稅問題與杜魯多意見不合而辭職。方慧蘭與前任加拿大銀行總裁卡尼被認為是自由黨新任黨魁熱門人選。

加拿大 杜魯多 美國

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