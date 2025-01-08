馬斯克挺歐美極右派 多國不滿

自今年開年以來，全球首富馬斯克密集介入英國、德國和加拿大政治，在自家社群平台Ｘ批評這些盟邦的執政當局，並拉抬極右派政治人物，引發歐洲多國不滿。

華盛頓郵報報導，馬斯克去年是美國政治的大贏家，靠著他的鉅額捐款及在Ｘ上的聲量，協助川普當選總統。選後他對川普的影響力驚人，不但介入人事布局，還參與川普與外國領袖的交談。去年十二月，馬斯克曾經在Ｘ上向共和黨籍眾議員施壓，要他們封殺一項讓聯邦政府免於關門的跨黨派協議，因而被批評是「影子總統」。

在新的一年，馬斯克在國際舞台大秀政治肌肉，吹捧美國主要盟邦的右翼政治人物，拉抬極右派和極端分子，引起全球自由派領袖警惕。

馬斯克先是聲援入獄的英國反伊斯蘭極右派分子羅賓森，羅賓森在英國女學生被攻擊後，一再誹謗一名在英國避難的敘利亞男學生，被判刑十八個月，馬斯克認為羅賓森是政治犯，要求釋放他。英國極右派政黨「英國改革黨」黨魁法拉吉不挺羅賓森，馬斯克還與這位昔日麻吉翻臉。

馬斯克還將矛頭指向英相施凱爾，稱他十多年前未將「強暴幫派」繩之以法。英國右翼媒體上周報導，執政黨工黨主管婦女安全的政務副次長菲利普斯最近拒絕對奧爾德姆的「誘姦兒童幫派」展開全國性調查，據稱當地有一千四百名兒童遭到性剝削，大部分加害者是巴基斯坦裔。這是多年前舊案，施凱爾六日未點名批評馬斯克在網上散播謊言和錯假資訊，根本不在乎受害者。

在工黨拒絕全國性調查後，馬斯克轉貼一則詢問查理國王是否應該解散國會下令改選。

德國政府則指控馬斯克企圖干涉德國今年二月的國會選舉。馬斯克投書德國「周日世界報」表態支持德國極右派「另類選擇黨」，稱該黨是拯救德國的最後希望。馬斯克還辱罵總理蕭茲是「傻瓜」，批評德國總統史坦麥爾是「不民主的暴君」，引發蕭茲說，「德國有強大且穩定的民主，馬斯克因此可以暢所欲言」。

馬斯克也介入加拿大政治，讚揚加拿大民粹主義的保守黨黨魁博勵治。現在加拿大總理杜魯多宣布辭去自由黨黨魁，博勵治執政指日可待，馬斯克又要笑了。

歐洲領袖毫不掩飾他們對馬斯克的不滿。挪威首相斯托爾六日表示，一個擁有龐大社群媒體使用權和龐大經濟資源的人，竟如此直接介入他國內政，「民主國家與盟友之間不該這樣」。挪威今年九月將舉行大選。