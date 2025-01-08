川普覬覦格陵蘭 丹麥改王室紋章強調主權

丹麥國王佛瑞德里克十世在哥本哈根發表新年演說強調對格陵蘭的主權，並修改王室紋章放大代表格陵蘭的北極熊徽案。左為舊紋章，右為新紋章。圖／摘自維基百科 美國候任總統川普去年底重申希望接管丹麥自治領地格陵蘭，他的長子小川普七日訪問格陵蘭，此行動向備受關注。丹麥國王則在六日修改王室紋章，讓格陵蘭的代表徽樣更加突出，有意強調對格陵蘭的主權。

小川普計畫在格陵蘭進行一天私人訪問，為自己的播客錄製影片，據稱此行不會與任何政府官員見面。丹麥外交部表示，「知悉小川普計畫訪問格陵蘭，由於這並非美國正式訪問，丹麥外交部對此沒有進一步評論」；格陵蘭總理艾格德尚未發表評論。

川普六日則在社群媒體發文表示，小川普將會「與一些代表去那裡旅行，參觀一些最壯麗的地區與景色」，並指「格陵蘭是一個了不起的地方，如果可以，當它成為我們國家的一部分，人民將會獲益匪淺。我們將會保護它、珍惜它，免受非常邪惡的外部世界侵害，『讓格陵蘭再度偉大』！」。

川普貼文還附上影像，可見到一名身分不詳的格陵蘭人戴著一頂紅色的「讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）」帽子，告訴川普買下格陵蘭，將其從丹麥「殖民」解放。

川普曾在第一任期公開宣布想要購買格陵蘭，但遭格陵蘭和丹麥斷然拒絕，去年十二月他再度表達希望美國買下格陵蘭，稱「對格陵蘭的所有權和控制權是絕對必要的」。

丹麥國王佛瑞德里克十世則在此時修改王室紋章，放大代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊徽案，明顯強調丹麥對這兩大海外自治領土的主權。

佛瑞德里克十世繼位時曾強調對格陵蘭的主權，新年賀詞再度提及格陵蘭說，「全體國人團結一致，我們每一個人都效忠丹麥王國。從王國外的南什列斯威的少數民族一直到格陵蘭」，並補充指出「我們屬於一體」。

不少人認為丹麥國王此舉意在斥責川普，不過一些支持格陵蘭獨立的當地人可能不滿。

格陵蘭總理艾格德就在新年演說推動從丹麥獨立，表示該島必須掙脫「殖民主義桎梏」，塑造自己的未來，但沒有提及美國。

哥本哈根大學歷史學家塞巴斯蒂安表示，丹麥發出有關當前地緣政治的明確訊號，特別是在格陵蘭推動獨立的情況下，表明王室支持國家政策，即維護丹麥統一。