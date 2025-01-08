川普覬覦格陵蘭 丹麥改王室紋章強調主權
美國候任總統川普去年底重申希望接管丹麥自治領地格陵蘭，他的長子小川普七日訪問格陵蘭，此行動向備受關注。丹麥國王則在六日修改王室紋章，讓格陵蘭的代表徽樣更加突出，有意強調對格陵蘭的主權。
小川普計畫在格陵蘭進行一天私人訪問，為自己的播客錄製影片，據稱此行不會與任何政府官員見面。丹麥外交部表示，「知悉小川普計畫訪問格陵蘭，由於這並非美國正式訪問，丹麥外交部對此沒有進一步評論」；格陵蘭總理艾格德尚未發表評論。
川普六日則在社群媒體發文表示，小川普將會「與一些代表去那裡旅行，參觀一些最壯麗的地區與景色」，並指「格陵蘭是一個了不起的地方，如果可以，當它成為我們國家的一部分，人民將會獲益匪淺。我們將會保護它、珍惜它，免受非常邪惡的外部世界侵害，『讓格陵蘭再度偉大』！」。
川普貼文還附上影像，可見到一名身分不詳的格陵蘭人戴著一頂紅色的「讓美國再次偉大（ＭＡＧＡ）」帽子，告訴川普買下格陵蘭，將其從丹麥「殖民」解放。
川普曾在第一任期公開宣布想要購買格陵蘭，但遭格陵蘭和丹麥斷然拒絕，去年十二月他再度表達希望美國買下格陵蘭，稱「對格陵蘭的所有權和控制權是絕對必要的」。
丹麥國王佛瑞德里克十世則在此時修改王室紋章，放大代表格陵蘭的北極熊和象徵法羅群島的公羊徽案，明顯強調丹麥對這兩大海外自治領土的主權。
佛瑞德里克十世繼位時曾強調對格陵蘭的主權，新年賀詞再度提及格陵蘭說，「全體國人團結一致，我們每一個人都效忠丹麥王國。從王國外的南什列斯威的少數民族一直到格陵蘭」，並補充指出「我們屬於一體」。
不少人認為丹麥國王此舉意在斥責川普，不過一些支持格陵蘭獨立的當地人可能不滿。
格陵蘭總理艾格德就在新年演說推動從丹麥獨立，表示該島必須掙脫「殖民主義桎梏」，塑造自己的未來，但沒有提及美國。
哥本哈根大學歷史學家塞巴斯蒂安表示，丹麥發出有關當前地緣政治的明確訊號，特別是在格陵蘭推動獨立的情況下，表明王室支持國家政策，即維護丹麥統一。
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